В Ассоциации юристов РФ сообщили, что правовой диктант выходит на международный уровень

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 октября. /ТАСС/. Третий правовой (юридический) диктант Ассоциации юристов России (АЮР) в этом году выйдет на международный уровень. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС рассказал член Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, исполнительный директор АЮР Станислав Александров.

"В этом году мы впервые планируем провести юридический диктант для соотечественников за рубежом, которые смогут написать его как онлайн, так и очно", - сказал он. По мнению юриста, участие в данной инициативе будет полезно не только тем, кто профессионально занят в юриспруденции и смежных специальностях, но и рядовым гражданам, которые смогут оценить уровень своей правовой грамотности и повысить его.

Как уточнил Александров, участников предстоящего добровольного тестирования ждут "предметные и содержательные" вопросы "по самым жизненным ситуациям": как правильно заключить и расторгнуть трудовой договор или брачный контракт, оформить автостраховку и т.д. Прошлые диктанты показали, что многие его участники хорошо владеют этими базовыми аспектами российского права. Вместе с тем опыт предыдущих юридических диктантов говорит о том, что россияне не слишком искушены в вопросах правоприменительной практики, знание которой было бы особенно актуально при обращении в суды по самым разным поводам. Участникам протестных акций, к примеру, диктант помог бы "повысить уровень правовых знаний и понять как по-настоящему защитить и отстоять свои права", полагает юрист.

Третий по счету правовой диктант начнется 3 декабря [в этот день российские юристы отмечают свой профессиональный праздник] и завершится в День Конституции 12 декабря. В этом году организаторы рассчитывают привлечь к участию в акции не менее 200 тыс. человек.