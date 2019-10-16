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Опрос: больше половины россиян жертвовали деньги на благотворительность

Чаще всего пожертвования совершают, подавая милостыню на улице, указывается в исследовании аналитического центра НАФИ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Число опрошенных россиян, которые жертвовали деньги на благотворительность, выросло с 46% в 2018 году до 57% в 2019 году. Чаще всего респонденты совершают пожертвования, подавая милостыню на улице (60%), следует из результатов опроса аналитического центра НАФИ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"По сравнению с 2018 годом с 46% до 57% выросло число россиян, которые жертвовали деньги на благотворительность", - говорится в результатах опроса.

Согласно данным, каждый десятый (11%) в течение последних двух-трех лет регулярно делал благотворительные пожертвования, больше трети (36%) оказывали благотворительную помощь несколько раз, 10% жертвовали деньги однократно. Ни разу не занимались благотворительностью 42%, затруднились ответить 1% опрошенных.

Подача милостыни на улице остается самым популярным способом совершения пожертвования: порядка 60% из тех, кто занимается благотворительностью, сообщили об этом. При этом за три года количество подающих милостыню уменьшилось на 10 процентных пунктов с 70%. Кроме того, менее популярны стали специальные ящики для пожертвований: если в 2016 и 2018 годах ими пользовалось 36% и 38% соответственно, то в 2019 году их доля составила 26%. Также россияне стали реже переводить деньги с помощью отправки СМС на короткий номер: их доля сократилась с 35% в 2016 году до 27% в 2019 году.

Вместе с тем увеличилось число тех, кто в последние два-три года делал банковские переводы на благотворительные цели с личного счета, - с 10% в 2016 году до 14% в 2019 году.

Опрос проводился в сентябре среди 1600 человек старше 18 лет в 50 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

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