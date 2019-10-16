Более 10 команд примут участие в соревнованиях радиосвязи "Радиофест" в Москве

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Соревнования по новым направлениям радиосвязи "Радиофест-2019", которые пройдут в Москве 28-30 октября, соберут более десяти команд российских вузов и радиолюбителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

"В первенстве примут участие более десяти команд. Среди них команды российских вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Самары, Орла, Таганрога, а также команды радиолюбителей. Соревнования пройдут 28-30 октября на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" (площадка Алабушево)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в фонде, цель соревнований - выявление лучших прорывных научно-технических идей и решений в области радиосвязи, создание и поддержание механизмов обмена опытом российских радиолюбителей всех возрастов и квалификации, студенческих и профессиональных команд на базе вузов, государственных и частных компаний. Соревнования проводятся по направлениям "Радионавигация", "Радиосвязь/Радиоэлектронная борьба" и "Радиоперехват".

"В рамках выполнения конкурсных заданий участникам предстоит определить координаты источников радиоизлучения с использованием нескольких несинхронизированных двухканальных радиоприемников с разнесенными антеннами, организовать радиообмен между двумя комплектами оборудования в условиях радиоэлектронного противодействия команды соперника, а также провести автоматическое определении вида модуляции сигнала", - отметили в ФПИ.

Организаторами первенства выступают ФПИ и концерн "Созвездие" (входит в госкорпорацию "Ростех") при содействии Минобрнауки и поддержке департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.