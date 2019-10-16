Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 10 команд примут участие в соревнованиях радиосвязи "Радиофест" в Москве

Цель соревнований - выявление лучших прорывных научно-технических идей и решений в области радиосвязи, создание и поддержание механизмов обмена опытом российских радиолюбителей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Соревнования по новым направлениям радиосвязи "Радиофест-2019", которые пройдут в Москве 28-30 октября, соберут более десяти команд российских вузов и радиолюбителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

"В первенстве примут участие более десяти команд. Среди них команды российских вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Самары, Орла, Таганрога, а также команды радиолюбителей. Соревнования пройдут 28-30 октября на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" (площадка Алабушево)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в фонде, цель соревнований - выявление лучших прорывных научно-технических идей и решений в области радиосвязи, создание и поддержание механизмов обмена опытом российских радиолюбителей всех возрастов и квалификации, студенческих и профессиональных команд на базе вузов, государственных и частных компаний. Соревнования проводятся по направлениям "Радионавигация", "Радиосвязь/Радиоэлектронная борьба" и "Радиоперехват".

"В рамках выполнения конкурсных заданий участникам предстоит определить координаты источников радиоизлучения с использованием нескольких несинхронизированных двухканальных радиоприемников с разнесенными антеннами, организовать радиообмен между двумя комплектами оборудования в условиях радиоэлектронного противодействия команды соперника, а также провести автоматическое определении вида модуляции сигнала", - отметили в ФПИ.

Организаторами первенства выступают ФПИ и концерн "Созвездие" (входит в госкорпорацию "Ростех") при содействии Минобрнауки и поддержке департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Счетная палата выявила недостатки при реализации программы "Культура России"
Речь идет об исполнении программы в части, касающейся Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС