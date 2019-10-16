В Роскачестве дали советы по выбору розового вина

"Сейчас самое время обратить внимание на специальные предложения розовых вин 2018 года, пока акции на них еще идут в торговых сетях", - отмечается в сообщении. Как пояснили в Роскачестве, спрос на розовые вина имеет выраженную сезонность: большая их часть выпивается в летний период, а ждать до следующего лета производителям и продавцам нет смысла. Кроме того, как отметили эксперты, в прозрачной бутылке на полке магазина розовое вино постепенно "увядает", теряет красивый цвет, который из нежно-розового может перейти в рыжеватые оттенки, а в аромате свежих ягод появятся тона окисления.

"В мире есть несколько великих розовых вин, которые можно хранить в погребе три-четыре года, наблюдая за их развитием. В России технология производства розового вина пока только осваивается виноделами", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роскачества Ильи Лоевского. Он пояснил, что "премиальные" образцы, которые могут развиваться в бутылке, можно пересчитать по пальцам одной руки. Для основной массы недорогих розовых вин, представленных на рынке, действует "золотое правило": их необходимо пить молодыми в течение года-полутора после бутилирования.

Эксперты также отметили, что розовое вино хорошего уровня достаточно сложно встретить в мягкой упаковке. "Разве что производители из стран винного Нового Света разливают свои розовые вина в упаковку bag-in-box. В любом случае, стоит помнить, что в такой таре не меньше четырех обычных бутылок вина, а значит, цена должна быть соответствующая", - пояснили в Роскачестве. Как отметили в организации, в России встретить такие вина проще не в магазинах, а в барах и ресторанах, закупающих 5-10 литровые упаковки для розлива вина по бокалам.

Качественные розовые вина из российского винограда по современной рыночной моде производители помещают в бутылки из прозрачного стекла. Это позволяет покупателю оценить красоту цвета вина, когда оно еще на полке. В то же время, по данным Роскачества, это преимущество имеет и обратную сторону. Обычная темная или оливковая бутылка частично защищает налитое в нее вино от воздействия прямых лучей света. Розовое вино в бутылке из бесцветного стекла такой защиты лишено.

Технология производства розового вина

В Роскачестве отметили, что лишь самые недорогие образцы розового вина произведены из смеси красного и белого. "Буквально 2-3% вина из такого экстрактивного сорта как Саперави или Красностоп Золотовский придадут белому вину нужный оттенок. Такое вино легко узнать по сортовому составу, указанному производителем на этикетке или контр-этикетке. Если в составе бленда есть белый сорт (Шардоне, Совиньон блан и так далее) и красный - перед вами как раз такой вариант", - пояснили эксперты.

По их данным, более сложные в технологическом плане, а также в плане аромата и вкуса вина производятся двумя наиболее распространенными способами: "прямое прессование" и "кровопускание". Сок большинства сортов красного винограда светлый, почти белый. Чтобы получить насыщенный красный цвет, виноделы подолгу настаивают виноградное сусло на мезге (кожице и косточках винограда). Если красный виноград сразу пустить в пресс, отделить сок, а потом еще и отфильтровать как следует, из Каберне совиньон или Каберне фран можно получить даже белое вино, а если прессование идет чуть медленнее или сам сорт экстрактивный, насыщенный в цвете, вино из него будет бледно-розовым.

Второй способ - "кровопускание": из емкости, где уже происходит настой сусла красного винограда на мезге, забирают часть будущего вина. Интенсивность цвета также зависит от того, сколько времени виноградный сок контактировал с мезгой.

В России недорогие розовые вина производят из смеси белых и красных сортов винограда. Однако, как отметили в Роскачестве, в категории стоимостью до 1 тыс. рублей можно найти и моносортовые розовые вина. Наиболее распространены "розе" из Каберне совиньон, но можно найти и более экзотические варианты из сорта Цвайгельт и более редкие из Мальбека, Сира и даже автохтонного сорта Цимлянский черный.

Эксперты рекомендуют подавать розовые вина, охлажденными до 11-12 градусов. Но в летнюю жару розовое вино можно подавать и более холодным - около 8-10 градусов.