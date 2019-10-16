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В Париже на аукцион выставят метеорит весом 364 кг

Отмечается, что стоимость объекта составляет от €80 тыс. до €120 тыс

ПАРИЖ, 16 октября. /ТАСС/. Крупнейшая во Франции коллекция космических объектов, упавших на Землю, будет выставлена на торги, которые пройдут 21 октября в Париже. Об этом говорится на сайте аукционного дома Lucien, выступающего организатором продажи.

Главным экспонатом предстоящих торгов станет метеорит Мон Дье, вес которого составляет 364 кг. Упавший на землю в конце 19 века, он в настоящее время является третьим по величине метеоритом, найденным на территории Франции. По оценкам экспертов, стоимость этого космического объекта составляет от €80 тыс. до €120 тыс.

Другим лотом станет фрагмент лунного метеорита весом 157 кг, обнаруженный фермером в северо-восточном департаменте Об в 1968 году. Его оценочная стоимость составляет от €30 тыс. до €50 тыс.

Также на торги будут выставлены фотографии NASA, номера газет Le Parisien и France Soir, посвященные миссии Apollo 11, конверты с изображением Луны. До аукциона все лоты будут в течение двух дней демонстрироваться в отеле "Друо".

Как отметили в аукционном доме, торги станут частью мероприятий, посвященных 50-летию первой высадки человека на Луну. Спускаемый аппарат корабля Apollo 11 совершил посадку на спутник Земли 20 июля 1969 года. На поверхность тогда высадились два астронавта: командир корабля Нил Армстронг и пилот лунного модуля Эдвин (Базз) Олдрин. Третий член экипажа, Майкл Коллинз, находился на окололунной орбите в командном модуле корабля.

Теги
Франция
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