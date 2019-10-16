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Цифровые проекты покажут на форуме "Открытые инновации" в Москве

Свои разработки в сфере образования, медицины, безопасности и в других презентуют 25 столичных компаний

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Цифровые проекты в сфере образования, культуры, ЖКХ и связи представят 25 столичных компаний на международном форуме "Открытые инновации". Он пройдет с 21 по 23 ноября в "Сколково", сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"Москва будет широко представлена и в деловой, и в выставочной программе. Мы расскажем о проекте для пилотного тестирования технологичных продуктов, покажем карту инновационных решений для умного города. Свои разработки в сфере образования, медицины, безопасности и в других презентуют 25 столичных компаний", - пояснила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

21 ноября на форуме пройдет панельная дискуссия "Московский инновационный кластер: маркетплейс для технопредпринимателей, который является ключевой темой программы. 23 ноября состоится бранч "Умный город - площадка для ИТ-сообщества", на котором российские и иностранные предприниматели, инвесторы и представители Москвы обсудят наиболее перспективные технологичные проекты и экспорт ИТ-разработок.

Всего программа форума включает свыше 150 сессий, в которых примут участие более 600 спикеров из 90 стран.

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