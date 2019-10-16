В Забайкалье свыше 5,5 тыс. детей стоят в очереди в ясли

ЧИТА, 16 октября. /ТАСС/. Власти Забайкальского края намерены до конца 2019 года сдать в эксплуатацию 17 яслей, что позволит обеспечить местами 612 детей младше трех лет. При этом, в очереди на ясли стоят более 5,5 тыс. детей сообщила в среду ТАСС пресс-секретарь регионального Минобразования Екатерина Горская.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в понедельник на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил, что освоение программы по строительству яслей для детей от полутора до трех лет составляет 25,2%.

"По данным на среду, в очереди [на места в дошкольных учреждениях] в Забайкальском крае находятся 5 тыс. 762 ребенка младше трех лет. Большинство из них - в Чите. Яслями в регионе охвачены 60,3% детей этого возраста. Обращения от родителей этих детей практически не поступают, они в основном задают уточняющие вопросы о вводе новых мест и их сроках, об очередности", - сказала Горская.

Она отметила, что в этом году в Забайкалье уже сдали 16 яслей, рассчитанных на 576 мест. Все они работают. "Еще в этом году должны сдать 17 объектов на 612 мест", - добавила Горская.

Освоение средств по строящимся объектам составляет 10% - это 44 млн рублей из 410 млн рублей. Такой процент освоения в министерстве связывают с разными способами ввода яслей: девять из них власти строят, а восемь - выкупают как готовые объекты. Ранее глава министерства Андрей Томских пояснял, что в Забайкальском крае подрядчики зачастую строят объекты на выкуп, то есть возводят их за собственный счет, а власти потом их выкупают. "Строительная готовность разная: самая низкая - 13% - в детском саду №28 в Чите, самая высокая - 80% - на пяти объектах", - отметила представитель министерства.