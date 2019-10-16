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Площадка для регистрации брака с видом на Кремль открылась в Москве

Одна из них находится в башне "Око", другая - в отеле на Моховой улице

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Две новые площадки для регистрации брака открылись в Москве. Одна из них находится в отеле на Моховой улице, откуда открывается вид на столичный Кремль, другая - в ресторане на 84-м этаже башни "Око" делового центра "Москва-Сити", сообщается в среду на сайте столичной мэрии.

"Из окон гостиницы открывается вид на Кремль и Красную площадь. Интерьеры зала для торжественных церемоний регистрации брака украшены старинными вазами, лампами, зеркалами, статуями и картинами. Подать заявление для регистрации брака на этой площадке можно в Богородском отделе ЗАГС или на портале госуслуг", - сообщается на сайте.

Чтобы зарегистрировать брак на высоте 354 метра в башне "Око", молодожены могут обратиться в Хамовнический отдел ЗАГС или также подать заявление на портале госуслуг.

4 мая в столице начали работать новые площадки для регистрации брака. Самые популярные места у молодоженов - стадион "Спартак", особняк Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке, ресторан на Кутузовском проспекте и башня "Федерация" делового центра "Москва-Сити" с панорамным видом. Процедура подачи заявления о регистрации брака в необычных местах доступна всем. Сделать это можно в соответствующем отделе ЗАГС или через единый портал госуслуг.

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Россия
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