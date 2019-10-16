На дорогах России в 2020 году начнут применять прибор определения наркотического опьянения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Приборы по определению наркотического опьянения у водителей начнут применять на дорогах в России в 2020 году. Об этом сообщил в среду на церемонии открытия выставки Международной специализированной выставки "Дорога-2019" в Екатеринбурге начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

"Сегодня здесь представлены и те контрольные приборы, которые позволяют выявить тех или иных водителей, которые находятся в состоянии опьянения, в том числе наркотического опьянения. Прибор со следующего года вступит в свое действие, и мы сможем убирать таких водителей с дороги, их освидетельствовав", - сказал он.

Международная специализированная выставка "Дорога-2019" проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября, это крупнейшее мероприятие дорожной отрасли в году. В первый день состоится пленарное заседание - всероссийский семинар-совещание "Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги": горизонт задач на 2020". Среди других ключевых тем - обеспечение безопасности дорожного движение, внедрение интеллектуальных транспортных систем, применение новейших технологий и материалов. Всего в выставке принимают участие более 6 тыс. участников и представители более 200 компаний, задействованных в транспортной сфере и занимающихся дорожной инфраструктурой.