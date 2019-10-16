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На дорогах России в 2020 году начнут применять прибор определения наркотического опьянения

Об этом начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников сообщил на церемонии открытия выставки Международной специализированной выставки "Дорога-2019"
Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников Александр Щербак/ТАСС
Описание
Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников
© Александр Щербак/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Приборы по определению наркотического опьянения у водителей начнут применять на дорогах в России в 2020 году. Об этом сообщил в среду на церемонии открытия выставки Международной специализированной выставки "Дорога-2019" в Екатеринбурге начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

"Сегодня здесь представлены и те контрольные приборы, которые позволяют выявить тех или иных водителей, которые находятся в состоянии опьянения, в том числе наркотического опьянения. Прибор со следующего года вступит в свое действие, и мы сможем убирать таких водителей с дороги, их освидетельствовав", - сказал он.

Международная специализированная выставка "Дорога-2019" проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября, это крупнейшее мероприятие дорожной отрасли в году. В первый день состоится пленарное заседание - всероссийский семинар-совещание "Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги": горизонт задач на 2020". Среди других ключевых тем - обеспечение безопасности дорожного движение, внедрение интеллектуальных транспортных систем, применение новейших технологий и материалов. Всего в выставке принимают участие более 6 тыс. участников и представители более 200 компаний, задействованных в транспортной сфере и занимающихся дорожной инфраструктурой.

Теги
Россия
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