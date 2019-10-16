НКО Хабаровского края получат президентские гранты на 31,5 млн рублей

ХАБАРОВСК, 16 октября. /ТАСС/. Некоммерческие организации Хабаровского края по итогам второго конкурса Фонда президентских грантов получат 31,5 млн рублей на реализацию своих проектов. Об этом сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Победителями [второго конкурса Фонда президентских грантов] стали 23 некоммерческие организации Хабаровского края, которые получат поддержку на общую сумму 31,5 млн рублей. Начать реализацию проектов НКО смогут уже с 1 ноября этого года", - говорится в сообщении.

Проекты организаций направлены на поддержку людей с ограниченными возможностями, пропаганду безопасного поведения на дороге, развитие городских профессиональных сообществ, сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны и другое.

Отмечается, что ежегодно Хабаровский край остается в лидерах среди субъектов Дальнего Востока по количеству поданных заявок и победивших проектов. Всего по итогам конкурсов 2019 года победителями признаны 36 НКО края, общий размер привлеченных в регион средств на реализацию проектов составил 53,3 млн рублей.

Проекты-победители

Среди получивших гранты проектов немало направленных на поддержку семей с детьми. Так, общественная организация "Центр комплексной поддержки населения" реализует проект, ориентированный на социальную адаптацию детей-сирот в школах. Инициаторы отмечают, что количество семей, которые взяли сирот на воспитание, увеличивается, вместе с тем увеличивается и число возвратов детей обратно в учреждения. Нередко это связано с трудным поведением детей, в том числе в школах. С помощью проекта организаторы планируют провести семинары, видеолектории, консультации для учителей, родителей и самих детей, рассказав об особенностях отношений в приемных семьях. Также будут спланированы выезды специалистов в школы и семьи для помощи в разрешении конфликтов, сообщается на сайте Фонда президентских грантов.

Общественная организация "Милосердие" намерена открыть на деньги гранта учебную пекарню для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, лиц без определенного места жительства, что поможет получить трудовой навык и найти работу. По итогам обучения планируется организовать благотворительный фестиваль, который послужит "ярмаркой вакансий" для участников проекта и потенциальных работодателей.

Центр развития культуры, образования, спорта и здоровья "Пульс" планирует провести 40 творческих занятий по изобразительному искусству с пожилыми людьми из домов престарелых и домов ветеранов. Проект направлен на возвращение людям интереса к жизни, к участию привлекут и детей. Это, как отмечают организаторы, помимо получения знаний по художественному мастерству, поможет улучшить психологическое состояние пожилых людей, и даст возможность детям проявить заботу о старших, сдружит коллективы для дальнейших совместных мероприятий.

Президентские гранты для НКО

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года, почти 10 лет конкурсы на получение грантов проводили несколько организаций. В 2017 году был основан единый оператор - Фонд президентских грантов, его учредителями выступили прежние организаторы - Союз женщин России, Российский союз ректоров, Лига здоровья нации, Союз пенсионеров России, Национальный благотворительный фонд, движение "Гражданское достоинство" и благотворительный фонд "Покров".

В 2017 году фонд провел два конкурса, на которые было выдвинуто 16,2 тыс. социально значимых проектов НКО, по их итогам поддержку на общую сумму 6,6 млрд рублей получили 3,2 тыс. инициатив. В 2018 году фонд также провел два конкурса, на которые поступило рекордное количество заявок - более 19 тыс. Грантовую поддержку получили более 3,5 тыс. проектов из всех регионов страны на общую сумму 7,8 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин 30 января подписал указ, закрепляющий основные положения системы грантовой поддержки НКО. Этот документ дает право координационному комитету по проведению конкурса определять даты его проведения (ранее для старта конкурсов ежегодно требовалось принятие отдельного распоряжения главы государства), а также придает правовое оформление модели долгосрочных проектов (длительностью до трех лет).