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Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года

За восемь месяцев 2019 года этот показатель увеличился на 0,7 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.

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"За восемь месяцев текущего года зарегистрировано увеличение продолжительности жизни до 73,6 года в среднем - на 0,7 года по сравнению с показателем 2018 года. У женщин средняя продолжительность жизни превысила 78,5 года. Это произошло, благодаря дополнительному сохранению 34 тыс. жизней. Показатель общей смертности на 1 тыс. человек снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года", - цитируют в пресс-службе министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

В Минздраве уточнили, что за восемь месяцев текущего года продолжилось снижение показателей младенческой смертности - "умерло меньше на 800 детей в возрасте до одного года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года". Сократилась также смертность от туберкулеза, в очередной раз достигнув абсолютного национального исторического минимума - 5,1 на 100 тыс. населения. "Это на 13,6% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года", - отметила министр.

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По данным медико-демографического исследования, опубликованного в медицинском журнале Lancet в 2018 году, в России наблюдается самая большая в мире разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин, однако с 1980-го по 2016 год это неравенство незначительно сократилось с 11,6 года в 1980-м до 10,9 года в 2016-м. Также в России наблюдается так называемая сверхсмертность мужчин в трудоспособном возрасте, она примерно в два раза превышает смертность женщин в этом возрасте и, как правило, ассоциирована с употреблением алкоголя. Как отмечала Скворцова, до 70% смертей мужчин до 55 лет связаны с этой вредной привычкой.

В рамках мероприятий нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография" планируются выстраивание системы здравоохранения, ориентированной на профилактику, повышение мотивации россиян к здоровому образу жизни. Отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех основных причин, в том числе смертность населения в РФ трудоспособного возраста.

В новость были внесены изменения (10:50 мск) - добавлена информация по тексту.

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