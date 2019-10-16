Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года

За восемь месяцев 2019 года этот показатель увеличился на 0,7 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.

"За восемь месяцев текущего года зарегистрировано увеличение продолжительности жизни до 73,6 года в среднем - на 0,7 года по сравнению с показателем 2018 года. У женщин средняя продолжительность жизни превысила 78,5 года. Это произошло, благодаря дополнительному сохранению 34 тыс. жизней. Показатель общей смертности на 1 тыс. человек снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года", - цитируют в пресс-службе министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. В Минздраве уточнили, что за восемь месяцев текущего года продолжилось снижение показателей младенческой смертности - "умерло меньше на 800 детей в возрасте до одного года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года". Сократилась также смертность от туберкулеза, в очередной раз достигнув абсолютного национального исторического минимума - 5,1 на 100 тыс. населения. "Это на 13,6% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года", - отметила министр.

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