Фотовыставка к 75-летию МГИМО открылась перед штаб-квартирой ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС совместно с Московским государственным институтом международных отношений (МГИМО) МИД России представили фотовыставку, посвященную 75-летию вуза. Экспозиция "С юбилеем, МГИМО!" открылась в среду перед штаб-квартирой агентства на Тверском бульваре в Москве, сообщил департамент корпоративных коммуникаций ТАСС.

"Посетители увидят 20 снимков, рассказывающих об истории и современной жизни Московского государственного института международных отношений, который играет важную роль в формировании интеллектуального потенциала России и мира. В экспозицию вошли кадры, сделанные фотографами ТАСС, а также предоставленные пресс-службой МГИМО", - говорится в сообщении.

Герои фотографий - всемирно известные политики, лидеры государств и общественные деятели. В их числе Шимон Перес, Билл Клинтон, Маргарет Тэтчер, Николя Саркози, Мадлен Олбрайт и другие знаменитости, которые в разное время посещали вуз и читали в нем лекции. На фотографиях также можно увидеть выпускников МГИМО, занявших впоследствии высокие государственные посты, в том числе президента Азербайджана Ильхама Алиева и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России - один из ведущих российских вузов по подготовке специалистов международного профиля. Датой его основания считается 14 октября 1944 года, когда международный факультет Московского государственного университета, созданный в 1943 году, был преобразован в самостоятельный институт. С 1946 года в вузе открыт прием учащихся из зарубежных стран. Выпускники МГИМО работают в дипломатической сфере, в правительственных структурах, парламенте, местных органах власти, банках, СМИ и в международных организациях.