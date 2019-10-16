Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Глава ФСБ видит серьезную проблему в нежелании IT-компаний сотрудничать со спецслужбами

Мессенджеры являются основным инструментом общения между бандитами, отметил Александр Бортников

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Директор ФСБ России Александр Бортников назвал серьезной проблемой нежелание IT-компаний сотрудничать со спецслужбами в сфере информационной безопасности, так как мессенджеры являются основным инструментом общения между бандитами.

"Интернет с его глобальным охватом аудитории становится основной площадкой для продвижения идеологии терроризма, вербовки и распространения информации о способах проведения терактов. Основным инструментом коммуникации между бандитами по-прежнему являются интернет-мессенджеры, обладающие высокой криптозащитой", - сообщил он на международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи.

"В этой связи серьезной проблемой считаем нежелание ряда ведущих мировых IT-компаний сотрудничать со спецслужбами в сфере информационной безопасности", - подчеркнул Бортников.

По его словам, в настоящее время назревает и угроза использования при совершении терактов технологий беспроводной связи, независимой от услуг сотовых операторов и наличия доступа в интернет.

Депонирование ключей мессенджеров

Директор ФСБ России Александр Бортников призвал партнеров из зарубежных спецслужб присоединиться к российской инициативе о раскрытии ключей шифрования переписки в интернете.

"Считаем невозможным эффективно противостоять террористическим угрозам до тех пор, пока террористы будут беспрепятственно пользоваться закрытыми каналами коммуникации в глобальной сети. В этой связи приглашаем всех наших партнеров присоединиться к реализации российской инициативы, выдвинутой на прошлогоднем совещании в Москве, относительно депонирования ключей шифрования для мобильных устройств", - призвал Бортников.

По его словам, внедрение этого механизма обеспечит правоохранительным органам на законодательном уровне контроль за информационным обменом между бандитами и при этом позволит в полном объеме гарантировать право граждан на тайну переписки, исключив доступ к ней третьих лиц.

Также Бортников призвал зарубежных партнеров объединить усилия национальных спецслужб по выявлению и блокированию в интернете материалов экстремистского и террористического содержания и налаживать в этих целях сотрудничество с IT-компаниями. "Хочу отметить, что к пониманию необходимости принятия этих мер постепенно приходят все больше стран. В частности, весной этого года аналогичная нашей инициатива была выдвинута руководством ряда государств Старого и Нового света", - заметил глава ФСБ.

Он предложил противопоставить массированной пропаганде террористов эффективное партнерское взаимодействие спецслужб и выработку конкретных мер по защите мирового информационного пространства от идеологии терроризма. "Нельзя допустить, чтобы главные цели бандитов - раскол общества и подрыв доверия граждан к государственным институтам - были достигнуты", - добавил он.

Кибератаки террористов чреваты межгосударственными конфликтами

Хакерские атаки, совершаемые террористами, могут привести к межгосударственным конфликтам, предупредил Бортников.

Он подчеркнул, что международные террористические организации развивают собственные киберподразделения. "Растет угроза внедрения террористами вредоносных программ на объекты критической инфраструктуры с целью провоцирования масштабных аварий. Возможность при этом подконтрольных террористам хакерских сообществ маскировать свои атаки под целенаправленные враждебные действия, совершаемые каким-либо государством, чревата возникновением реальных политических и военных конфликтов", - подчеркнул он.

Проблема, по его словам, осложняется распространением в интернете хакерских программ, адаптированных для непрофессиональных пользователей. "На расширение спектра возможностей террористов будет работать растущая доступность технологий искусственного интеллекта для анализа больших массивов информации, в том числе нелегально полученных баз данных", - констатировал Бортников.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Северный Кавказ
Иностранцев пригласят на форум политологов "Дигория" в Северной Осетии
По словам главы Росмолодежи Александра Бугаева, планируется также расширить формат форума и количество участников
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС