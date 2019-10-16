Глава ФСБ видит серьезную проблему в нежелании IT-компаний сотрудничать со спецслужбами

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Директор ФСБ России Александр Бортников назвал серьезной проблемой нежелание IT-компаний сотрудничать со спецслужбами в сфере информационной безопасности, так как мессенджеры являются основным инструментом общения между бандитами.

"Интернет с его глобальным охватом аудитории становится основной площадкой для продвижения идеологии терроризма, вербовки и распространения информации о способах проведения терактов. Основным инструментом коммуникации между бандитами по-прежнему являются интернет-мессенджеры, обладающие высокой криптозащитой", - сообщил он на международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи.

"В этой связи серьезной проблемой считаем нежелание ряда ведущих мировых IT-компаний сотрудничать со спецслужбами в сфере информационной безопасности", - подчеркнул Бортников.

По его словам, в настоящее время назревает и угроза использования при совершении терактов технологий беспроводной связи, независимой от услуг сотовых операторов и наличия доступа в интернет.

Депонирование ключей мессенджеров

Директор ФСБ России Александр Бортников призвал партнеров из зарубежных спецслужб присоединиться к российской инициативе о раскрытии ключей шифрования переписки в интернете.

"Считаем невозможным эффективно противостоять террористическим угрозам до тех пор, пока террористы будут беспрепятственно пользоваться закрытыми каналами коммуникации в глобальной сети. В этой связи приглашаем всех наших партнеров присоединиться к реализации российской инициативы, выдвинутой на прошлогоднем совещании в Москве, относительно депонирования ключей шифрования для мобильных устройств", - призвал Бортников.

По его словам, внедрение этого механизма обеспечит правоохранительным органам на законодательном уровне контроль за информационным обменом между бандитами и при этом позволит в полном объеме гарантировать право граждан на тайну переписки, исключив доступ к ней третьих лиц.

Также Бортников призвал зарубежных партнеров объединить усилия национальных спецслужб по выявлению и блокированию в интернете материалов экстремистского и террористического содержания и налаживать в этих целях сотрудничество с IT-компаниями. "Хочу отметить, что к пониманию необходимости принятия этих мер постепенно приходят все больше стран. В частности, весной этого года аналогичная нашей инициатива была выдвинута руководством ряда государств Старого и Нового света", - заметил глава ФСБ.

Он предложил противопоставить массированной пропаганде террористов эффективное партнерское взаимодействие спецслужб и выработку конкретных мер по защите мирового информационного пространства от идеологии терроризма. "Нельзя допустить, чтобы главные цели бандитов - раскол общества и подрыв доверия граждан к государственным институтам - были достигнуты", - добавил он.

Кибератаки террористов чреваты межгосударственными конфликтами

Хакерские атаки, совершаемые террористами, могут привести к межгосударственным конфликтам, предупредил Бортников.

Он подчеркнул, что международные террористические организации развивают собственные киберподразделения. "Растет угроза внедрения террористами вредоносных программ на объекты критической инфраструктуры с целью провоцирования масштабных аварий. Возможность при этом подконтрольных террористам хакерских сообществ маскировать свои атаки под целенаправленные враждебные действия, совершаемые каким-либо государством, чревата возникновением реальных политических и военных конфликтов", - подчеркнул он.

Проблема, по его словам, осложняется распространением в интернете хакерских программ, адаптированных для непрофессиональных пользователей. "На расширение спектра возможностей террористов будет работать растущая доступность технологий искусственного интеллекта для анализа больших массивов информации, в том числе нелегально полученных баз данных", - констатировал Бортников.