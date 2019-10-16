Комплексы для форумов "Машук", "Таврида" и "Территория смыслов" построят к 2023 году

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Круглогодичные образовательные центры, на базе которых будут проводиться форумы "Машук", "Таврида" и "Территория смыслов", будут построены до конца 2022 года в рамках национального проекта "Образование", сообщил ТАСС в среду глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

О том, что молодежные центры будут созданы в трех российских регионах, ранее заявил замруководителя Росмолодежи Роман Камаев. Сроков реализации проектов он не уточнял.

"Круглогодичные образовательные центры будут построены в рамках проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование". В национальном проекте обозначены четкие сроки - конец 2022 года. Мы их выполним", - сказал Бугаев.

Глава Росмолодежи отметил, что в указанный срок будут построены первые очереди всех трех центров. В будущем возможно развитие проектов. Комплексы построят в Крыму, Подмосковье и на Ставрополье.

"Это круглогодичный центр форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида", который будет построен в Крыму недалеко от города Судак. Сейчас идут проектные работы. Это, конечно, строительство мастерской управления "Сенеж", она уже работает в Подмосковье в рамках АНО "Россия - страна возможностей", которая создана по поручению нашего президента. Планируется строительство новых образовательных корпусов на этой базе. И сейчас ведутся работы, связанные с проектированием этого центра", - уточнил Бугаев. По его данным, ближе всего к реализации проект комплекса для проведения форума "Машук" - в 2020 году планируется начать его строительство.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.