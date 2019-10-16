ВЦИОМ: большинство россиян не слышали о Грете Тунберг

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Две трети (67%) слышавших о Грете Тунберг россиян посчитали, что шведская экоактивистка слабо понимает последствия своих действий и находится под влиянием других людей, преследующих свои личные интересы. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Большинство россиян, слышавших о Грете Тунберг, считают, что она слабо понимает последствия своих действий, находится под влиянием других людей (67%)", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что имя 16-летней экоактивистки в той или иной степени известно лишь 37% опрошенных. Из них 40% относятся положительно к деятельности Тунберг, еще треть (31%) воспринимают ее безразлично, а 27% - отрицательно.

Положительное отношение к экоактивистке обусловлено в основном тем, что она занимается защитой экологии и привлекает внимание к этому вопросу (74%). Россияне, которые отрицательно относятся к деятельности Греты Тунберг, считают, что дети ее возраста не могут знать и понимать все о проблеме экологии и должны ходить в школу (37%), а также утверждают, что девочку используют в своих интересах взрослые (33%).

Мнения жителей России, слышавших об экоактивистке, разделились по вопросу об эмоциональности ее выступлений. 45% опрошенных считают, что агрессивность ее выступлений недопустима, однако по мнению 41% россиян эмоциональность Тунберг допустима и свидетельствует о ее неравнодушии.

"Россия скорее пока сомневается в Грете, чем поддерживает ее, и потребуются новые серьезные аргументы, чтобы изменить эту позицию. Если же Грета скоро сойдет с мировой сцены, то в коллективной памяти россиян от нее останется весьма немного следов", - приводится в пресс-релизе комментарий генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 октября среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.