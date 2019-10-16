В Чите застрелили медведя, из-за которого жителей призывали не выходить из домов

ЧИТА, 16 октября. /ТАСС/. Двухлетнего медведя, который забрел на территорию Читы, застрелили в среду в пригородном поселке Песчанка. Перед этим местных жителей призвали не выходить из домов, сообщил ТАСС начальник управления по делам ГО и ЧС администрации города Геннадий Комаров.

"Медведя, которому было около двух лет, застрелили в районе Песчанки, если точнее - это микрорайон Осетровка, возле воинской части. Он представлял угрозу населению. К счастью, никто из людей не пострадал - в районе провели оповещение, призвав жителей не выходить из домов", - сказал Комаров.

В пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю добавили, что на место выезжали сотрудники ППС. Они провели оповещение граждан об угрозе. После этого охотоведы обнаружили и застрелили медведя.

По данным Минприроды, в Забайкалье обитают около 2,5 тыс. медведей, их число постоянно растет. С началом осени звери стали заходить в населенные пункты Забайкальского края, разорять пасеки, загрызать собак. По оценке министерства, это происходит из-за плохого урожая грибов и ягод. Прежде всего, хищников привлекают свалки вокруг городов и сел.

В конце сентября полицейские застрелили зверя, бродившего по дачам в окрестностях Читы, а 1 октября хищника убили в нескольких километрах от забайкальского села Токчин после того, как он напал на местного жителя. 4 октября возле села Кука в Читинском районе застрелили медведя, который загрыз несколько собак, а 7 октября стало известно, что жертвой медведя стала 50-летняя жительница Хилокского района - зверь загрыз ее в лесу возле села Тэрэпхэн.