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В Керчи 17 октября почтят память жертв нападения на политехнический колледж

В городе приспустят государственные флаги и отменят все развлекательные мероприятия

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Власти Керчи объявили 17 октября Днем траура в память о жертвах трагедии, произошедшей год назад в политехническом колледже. Об этом сообщается на сайте администрации города.

В октябре прошлого года 18-летний студент колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Нападавший покончил с собой. Погибли 20 человек, около 50 получили ранения и травмы.

"В связи с годовщиной трагических событий, произошедших в Керченском политехническом колледже 17.10.2018 года, 17 октября 2019 года в Керчи будет объявлен день траура", - говорится в сообщении.

В этот день на зданиях федеральных и местных органов власти приспустят флаги, в городе отменят все развлекательные мероприятия, а также передачи на местных радио и телеканалах.

Как сообщалось ранее, в учреждениях Керчи пройдет минута молчания в память о погибших. На площади Ленина в течение дня будут возлагать цветы к импровизированному мемориалу, а в городских храмах и мечети пройдут траурные молебны.

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