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Совфед намерен до 1 декабря подготовить законопроект о профилактике домашнего насилия

Первый зампред комитета СФ по соцполитике Инна Святенко отметила, что описать эмоциональную и моральную составляющую того, что происходит в области семейно-бытового насилия, действительно очень сложно

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Совет Федерации принял решение до 1 декабря провести работу по анализу состояния законодательства и правоприменительной практики, касающейся семейно-бытового насилия, и подготовить к внесению в Госдуму законопроект в этой сфере. Об этом сообщила в среду первый зампред комитета СФ по социальной политике Инна Святенко.

"Совет Федерации поставил себе сроки до 1 декабря провести работу [по подготовке законопроекта] вместе с депутатами Госдумы для того, чтобы появился законопроект, который можно вносить в Госдуму. Поэтому сейчас мы проводим консультации и совместно с депутатами работаем над данным законопроектом", - сказала Святенко на пресс-конференции, посвященной будущему закону о семейно-бытовом насилии.

Она отметила, что это очень сложный закон, так как "описать всю ту эмоциональную и моральную составляющую того, что происходит в области семейно-бытового насилия, действительно очень сложно". "Потому что юридический язык достаточно сухой, тем не менее проблема существует. И актуальность темы семейного-бытового насилия видна в тех сводках, которые мы с вами, к сожалению, регулярно получаем от правоохранительных органов", - сказала сенатор.

В настоящее время к внесению в Госдуму готовится законопроект о профилактике бытового насилия в семье. Согласно инициативе, жертвы насилия получат право на реабилитацию и охранный ордер (запрет виновным в домашнем насилии приближаться к своим жертвам). С целью подготовки соответствующего законопроекта в Совете Федерации была создана специальная рабочая группа по поручению председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко.

В феврале 2017 года был принят закон о декриминализации побоев в семье, который перевел побои в отношении близких родственников из разряда преступлений в административные правонарушения в случаях, когда действия совершены впервые.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияСвятенко, Инна Юрьевна
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