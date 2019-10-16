Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Авербух: операция не помешает Тотьмяниной выступать в ледовых шоу

Олимпийской чемпионке удалили желчный пузырь, в котором обнаружили новообразование
Татьяна Тотьмянина Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Татьяна Тотьмянина
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Операция не помешает олимпийской чемпионке 2006 года в парном катании Татьяне Тотьмяниной продолжить выступления в ледовых шоу, включая новогоднее турне с "Щелкунчиком". Об этом на пресс-конференции в ТАСС в среду рассказал режиссер и продюсер спектаклей на льду Илья Авербух.

Тотьмянина 15 октября перенесла операцию по удалению желчного пузыря, в котором было выявлено новообразование.

"Мы на связи с Таней, все прошло нормально, она настоящий боец - такие испытания она преодолевала уже не раз. На данный момент сомнений в том, что 3 ноября она уже выйдет на лед в шоу Игоря Крутого, у меня нет, да и у нее тоже. Желаем ей скорейшего выздоровления", - сказал Авербух.

Тотьмянина вместе с мужем, олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным с 15 декабря по 6 января должна будет выступить Пензе, Челябинске, Саратове, Новосибирске, Новокузнецке, Иркутске, Екатеринбурге, Перми.

Теги
РоссияАвербух, Илья Изяславич
Реклама на ТАСС
Песков призвал спокойно и с пониманием отнестись к исполнению гимна России в Эр-Рияде
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что саудовская сторона и эмиратская сторона очень старались и по-доброму принимали президента
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС