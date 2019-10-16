Авербух: операция не помешает Тотьмяниной выступать в ледовых шоу

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Операция не помешает олимпийской чемпионке 2006 года в парном катании Татьяне Тотьмяниной продолжить выступления в ледовых шоу, включая новогоднее турне с "Щелкунчиком". Об этом на пресс-конференции в ТАСС в среду рассказал режиссер и продюсер спектаклей на льду Илья Авербух.

Тотьмянина 15 октября перенесла операцию по удалению желчного пузыря, в котором было выявлено новообразование.

"Мы на связи с Таней, все прошло нормально, она настоящий боец - такие испытания она преодолевала уже не раз. На данный момент сомнений в том, что 3 ноября она уже выйдет на лед в шоу Игоря Крутого, у меня нет, да и у нее тоже. Желаем ей скорейшего выздоровления", - сказал Авербух.

Тотьмянина вместе с мужем, олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным с 15 декабря по 6 января должна будет выступить Пензе, Челябинске, Саратове, Новосибирске, Новокузнецке, Иркутске, Екатеринбурге, Перми.