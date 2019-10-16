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Член СПЧ предложил создать институт уполномоченного по защите прав верующих

Владимир Ряховский отметил, что в России есть уполномоченный по правам человека и по правам ребенка, поэтому, может быть, есть смысл поставить вопрос о создании нового института уполномоченного

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Владимир Ряховский предложил проработать вопрос о создании института уполномоченного по защите прав верующих. Об этом он сообщил в среду на заседании постоянных комиссий СПЧ и Совета при президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями.

"У нас есть уполномоченный по правам человека, у нас есть уполномоченный по правам ребенка, у нас есть уполномоченный по защите прав предпринимателей. Может быть, действительно, есть смысл поставить вопрос перед президентом о создании института уполномоченного по защите прав граждан и защите вероисповедания", - выразил мнение Ряховский.

На заседании члены советов, эксперты и представители федеральных органов государственной власти рассматривают актуальные проблемы в контексте федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях", вопросы повышения уровня религиоведческих знаний госслужащих, тему реализации конституционного права граждан на совместное исповедание религиозных убеждений. Мероприятие проводится по инициативе постоянных комиссий СПЧ по развитию некоммерческих организаций и по гражданским свободам и гражданской активности.

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Россия
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