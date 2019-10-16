Член СПЧ предложил создать институт уполномоченного по защите прав верующих

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Владимир Ряховский предложил проработать вопрос о создании института уполномоченного по защите прав верующих. Об этом он сообщил в среду на заседании постоянных комиссий СПЧ и Совета при президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями.

"У нас есть уполномоченный по правам человека, у нас есть уполномоченный по правам ребенка, у нас есть уполномоченный по защите прав предпринимателей. Может быть, действительно, есть смысл поставить вопрос перед президентом о создании института уполномоченного по защите прав граждан и защите вероисповедания", - выразил мнение Ряховский.

На заседании члены советов, эксперты и представители федеральных органов государственной власти рассматривают актуальные проблемы в контексте федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях", вопросы повышения уровня религиоведческих знаний госслужащих, тему реализации конституционного права граждан на совместное исповедание религиозных убеждений. Мероприятие проводится по инициативе постоянных комиссий СПЧ по развитию некоммерческих организаций и по гражданским свободам и гражданской активности.