Песков призвал спокойно и с пониманием отнестись к исполнению гимна России в Эр-Рияде

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Кремль с пониманием отнесся к неклассическому исполнению российского гимна во время государственного визита президента РФ в Саудовскую Аравию и больше обратил внимание на дружественность встречи российской делегации.

В понедельник и вторник президент РФ Владимир Путин нанес государственные визиты в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Многие наблюдатели обратили внимание на то, что во время церемонии официальной встречи в Эр-Рияде исполнение российского гимна было неидеальным.

"Это сильно преувеличено, что было некачественное исполнение гимна. Конечно, это не исполнение в составе большого симфонического оркестра, но тем не менее эмиратская сторона и саудовская сторона очень старались и действительно подчеркнуто по-доброму принимали президента", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его мнению, "если какие-то были огрехи в исполнении гимна, то к этому все относятся с пониманием". "Подобная гипертрофированная реакция вряд ли уместна", - считает представитель Кремля.

"Вы сами видели, как принимали главу российского государства, на каком уровне, насколько благожелательной была атмосфера и конструктивные переговоры, поэтому нужно относиться к этому [исполнению гимна] с пониманием и спокойно", - уверен Песков.