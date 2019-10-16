В Карачаево-Черкесии очистят более 1 км берега реки Алибек в рамках акции "Вода России"

ЧЕРКЕССК, 16 октября. /ТАСС/. Добровольцы, сотрудники управления охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-Черкесской Республики и представители Тебердинского заповедника 18 октября примут участие в уборке более 1 км береговой линии реки Алибек в Алибекском ущелье, которое является одним из самых посещаемых мест в регионе. Мероприятие будет проводиться в рамках акции "Вода России" по нацпроекту "Экология". Об этом в среду ТАСС сообщили в управлении охраны окружающей и водных ресурсов региона.

"Восемнадцатого октября в Алибекском ущелье пройдет мероприятие Всероссийской акции "Вода России", 30 добровольцев и представителей управления охраны окружающей и водных ресурсов Карачаево-Черкесской Республики и Тебердинского государственного природного биосферного заповедника очистят берег реки Алибек Алибекского ущелья в Домбае от бытовых отходов", - сказала собеседница агентства.

Отмечается, что планируется убрать около 1,2 км до Алибекского водопада. Территория реки загрязнена по причине высокой посещаемости туристами.

Всего в региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов Карачаево-Черкесской Республики" вошли следующие мероприятия: очистка от мусора и загрязненных донных отложений ложа пруда ПКиО "Зеленый остров" в городе Черкесске, экологическая реабилитация и восстановление озера Соленое в Прикубанском районе, расчистка участков русел реки Бижгон и ее притоков и реки Хуса в Зеленчукском районе, мероприятия по расчистке участков русла реки Теберда и озера Хурла-Кель в Карачаевском районе, и работы по очистке русла реки Гоначхир на территории Тебердинского заповедника.

Реализация проекта позволит осуществить восстановление водных объектов общей площадью 10,8 га, расчистить участки русел рек и озер протяженностью около 18 км, улучшить условия проживания для 123,2 тыс. человек, проживающих около водных объектов, количество населения, вовлеченного в волонтерские акции - 1,86 тыс.

Акция "Вода России" по уборке берегов рек и озер от мусора проходит с августа по октябрь в 45 регионах страны, в ней, как ожидается, примут участие более полумиллиона добровольцев. Сохранение уникальных водных объектов является одной из целей национального проекта "Экология". К концу 2024 года будут расчищены 15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ, от мусора очистят минимум 9 тыс. км берегов. За счет этого улучшатся экологические условия жизни почти 5 млн россиян.