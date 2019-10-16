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ОНК: в составе УФСИН по Москве появится первая колония

Колония-поселение в Зеленограде перейдет в структуру столичного управления службы исполнения наказания

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Колония-поселение и СИЗО в Зеленограде вскоре перейдут из Управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Московской области в подведомственность Управления ФСИН по Москве. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"При проверке членами ОНК колонии-поселения стало известно, что до конца этого года она, а также следственный изолятор, которые в настоящее время относятся к УФСИН по Московской области, официально перейдут в структуру столичного управления службы исполнения наказания", - сказал он.

Ранее в составе столичного УФСИН были лишь СИЗО, а мест для отбытия наказания не было. Зеленоград юридически относится к Москве.

Мельников также отметил, что, возможно, новому руководству колонии удастся улучшить условия содержания заключенных и граждан, отбывающих наказание в Зеленограде. В общей сложности речь идет о более чем 500 заключенных.

"Я надеюсь, что при новом руководстве улучшится финансирование учреждений, так как, например, на территории колонии-поселения и СИЗО есть ряд ветхих строений, которые нуждаются в капитальном ремонте. Кроме того, я надеюсь, что удастся увеличить зарплаты осужденным, так как некоторые из них в месяц получают около 3 тыс. рублей, хотя должны получать не ниже минимального размера оплаты труда", - сказал Мельников.

Он добавил, что проблемы с размером зарплат осужденных являются системной проблемой по всей стране.

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