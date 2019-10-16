Кабмин хочет сократить срок рассмотрения заявок на упрощенное получение гражданства России

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, сокращающий с шести до трех месяцев срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. Текст документа в среду размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Согласно действующим нормам, по общему правилу рассмотрение заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке осуществляется в срок до шести месяцев со дня их подачи.

"В целях совершенствования процедуры приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке законопроектом устанавливается единый срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, поданных на территории РФ, - до трех месяцев", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом для лиц, проживающих за пределами России, срок рассмотрения заявлений останется прежним - шесть месяцев.

Как указывают авторы инициативы, документ разработан в соответствии с поручением президента РФ и планом мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Концепции государственной миграционной политики.