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Кабмин хочет сократить срок рассмотрения заявок на упрощенное получение гражданства России

Документ предполагает уменьшение этого периода с шести до трех месяцев

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, сокращающий с шести до трех месяцев срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. Текст документа в среду размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Согласно действующим нормам, по общему правилу рассмотрение заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке осуществляется в срок до шести месяцев со дня их подачи.

"В целях совершенствования процедуры приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке законопроектом устанавливается единый срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, поданных на территории РФ, - до трех месяцев", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом для лиц, проживающих за пределами России, срок рассмотрения заявлений останется прежним - шесть месяцев.

Как указывают авторы инициативы, документ разработан в соответствии с поручением президента РФ и планом мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Концепции государственной миграционной политики.

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