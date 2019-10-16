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Северный Кавказ

Ростуризм привлечет в Дагестан федеральных туроператоров для развития туризма в межсезонье

В 2019 году турпоток по внутреннему въездному туризму составил на сентябрь 700 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 16 октября. /ТАСС/. Ростуризм в 2020 году организует информационные туры в Дагестан для федеральных туроператоров, которые должны помочь создать в республике оптимизированный туристский продукт, в том числе в межсезонье и зимний период, сообщила в среду советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова на международном туристическом конгрессе в Махачкале.

"Чтобы помочь региону в создании оптимизированного туристского продукта, нужно обязательно привлечь региональных туроператоров. Нужно сделать акцент на межсезонный и зимний туристический продукт, на экологические, этнокультурные, историко-культурные, экскурсионные туры. И это смогут сделать федеральные туроператоры, у которых региональные туроператоры будут выступать принимающими сторонами. Поэтому в 2020 году мы запланируем несколько инфотуров для федеральных туроператоров, с обязательным участием региональных", - сказала Осипова. Она уточнила, что сегодня большая часть турпотока в республику приходится на летние месяцы.

Осипова также отметила, что в настоящее время в Дагестане работает мало региональных операторов, поток индивидуальных туристов в республику намного превышает количество организованных туристических групп.

"В 2019 году турпоток по внутреннему въездному туризму составил на сентябрь 700 тыс. человек, в прошлом году было 685 тыс. человек. При этом количество туроператоров в Дагестане выросло с четырех до восьми. Это очень мало. Если сравнивать с другими регионами, региональных туроператоров на поток в 700 тыс. человек должно быть не менее 25", - пояснила советник главы Ростуризма.

В августе министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Расул Ибрагимов сообщал ТАСС, что власти республики рассчитывают на увеличение турпотока по итогам года как минимум на треть - до 850 тыс. человек.

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РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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