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Китайский город Санья и Канны договорились о наращивании сотрудничества

Стороны, в частности, договорились о налаживании студенческих обменов

САНЬЯ /Китай/, 16 октября. /ТАСС/. Китайский город Санья в южной провинции Хайнань и французские Канны договорились об укреплении взаимодействия. Меморандум о сотрудничестве между двумя городами был подписан 10 октября во время рабочей поездки мэра Санья А Дуна во Францию.

А Дун и мэр Канн Дэвид Линсард определили основные направления сотрудничества между двумя городами, в том числе в сферах культуры и образования, проведении праздничных мероприятий, в частности, музыкальных фестивалей.

Санья и Канны решили обмениваться делегациями для участия в Международной выставке индустрии культуры в Санья и фотовыставке, проводимой в кинотеатре Traverso в Каннах.

Наращивать сотрудничество Санья и Канны планируют и в сфере киноиндустрии путем взаимной поддержки в продвижении международных кинофестивалей, которые проводятся в этих городах. Была достигнута также договоренность о налаживании студенческих обменов.

На встречах обсуждалось и развитие взаимодействия в туристической сфере. Мэр Санья указал, что и Санья, и Канны привлекательны для туристов. Однако, по его словам, китайскому городу есть чему поучиться у Канн в решении вопросов защиты окружающей среды, продвижении новых туристических технологий и проведении крупных мероприятий.

Теги
КитайФранцияХайнань
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