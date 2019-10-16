Более 30 тыс. иностранцев привлекли к ответственности за нарушение миграционного закона РФ

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Более 30 тыс. иностранных граждан привлечено в РФ к ответственности с начала года за нарушение миграционного законодательства, 2,5 тыс. были выдворены с территории России. Об этом сообщил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой.

"Сотрудниками полиции в органы безопасности направлено более 170 тыс. представлений о запрете въезда на территорию России, принято около 50 тыс. решений о сокращении срока временного пребывания, 4,5 тыс. решений о депортации, а также порядка 140 решений о нежелательности пребывания на территории нашей страны", - сказал он на XVIII совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов - партнеров ФСБ России.

Замглавы МВД отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о внедрении системы дактилоскопической идентификации граждан всех иностранных государств независимо от цели прибытия на территорию РФ. "Это позволит нам, безусловно, систематизировать и без того имеющийся банк данных на территории РФ и предупредит появление на территории нашей страны нежелаемых лиц либо принимавших участие в совершении преступлений на территории других государств. Ожидается, что эта мера позволит нам актуализировать работу в этом направлении", - добавил Горовой.