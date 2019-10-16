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Путин подписал закон об ужесточении наказания за оборот внесенных в Красную книгу животных

Законом также вводится дополнительный квалифицирующий признак - совершение этого преступления группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за незаконный отлов и оборот ценных животных и водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ. Помимо этого, законом вводится дополнительный квалифицирующий признак - совершение этого преступления группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

По экспертным оценкам, незаконная добыча животных и сбыт их дериватов профессиональным скупщикам и контрабандистам совершаются группами браконьеров, сговорившихся на совершение единичного преступления. Однако в соответствующей статье Уголовного кодекса РФ квалифицирующий признак совершения преступления группой лиц по предварительному сговору отсутствовал, что не позволяло привлечь участников преступной группы к ответственности, соразмерной тяжести содеянного. В то же время в статьях 256 "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов" и 258 "Незаконная охота" УК РФ такой квалифицирующий признак предусмотрен", - говорится в пояснительной записке к документу.

Инициатива предполагает увеличение сроков принудительных работ с четырех до пяти лет, а также сроков лишения свободы с четырех до пяти лет за незаконный отлов, содержание, приобретение, хранение и продажу редких животных и биоресурсов. Закон переводит отлов и торговлю редкими животными в категорию преступлений средней тяжести и тяжких.

Также документом ужесточается наказание за использование служебного положения при совершении данного преступления. В связи с этим исключается из статьи ссылка на понятие "должностное лицо", что, по утверждению разработчиков, позволит привлекать к ответственности не только руководство, но и работников зоопарков и заповедников, совершивших преступления по статье 258.1 УК РФ. Одновременно увеличиваются сроки лишения свободы с пяти до шести лет.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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