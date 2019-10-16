Фонд помощи детям "Обнаженные сердца" открыл инклюзивный игровой парк в Москве

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Основатель фонда "Обнаженные сердца" модель Наталья Водянова в среду открыла игровой комплекс с воркаут-зоной и мультифункциональными спортивными площадками для детей с инвалидностью в московском районе Чертаново. Игровой парк площадью более 5 тыс. кв. м включает футбольное поле, две баскетбольные и детскую площадки.

"Задача инклюзивных парков по всей России - дать возможность детям и подросткам с особенностями развития играть и заниматься спортом вместе с другими развивающимися сверстниками, поэтому во всех его зонах есть оборудование, приспособленное для людей с физическими и ментальными особенностями", - сказала журналистам Водянова.

Параворкаут-площадка предназначена для людей с разными группами инвалидности, все оборудование выполнено с учетом ширины инвалидной коляски. Комплекс позволяет выполнять отжимания на брусьях и в горизонтальном упоре, качать пресс, подтягиваться австралийским хватом, использовать шведскую стенку. Паракомплексы снабжены поручнями для спуска и подъема с большой высоты, которое одновременно является страховкой при тренировке.

На баскетбольной площадке в среду спортсмены, страдающие ментальными нарушениям, провели дружеский матч со здоровыми атлетами.

Инклюзивный комплекс со спортивными площадками на территории школы № 1582 в Чертанове стал девятым по счету парком, открытым фондом "Обнаженные сердца", и первым в Москве. Подобные игровые парки ранее были созданы в Волгограде, Саранске, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Сочи. В ближайший год откроются еще две инклюзивные площадки - в Санкт-Петербурге и Красноярске.