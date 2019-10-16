Путин подписал закон о праве полиции объявлять официальные предостережения гражданам

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет полицию правом объявлять обязательное для исполнения предостережение гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, такие же предостережения касаются недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Как отмечалось в пояснительной записке к закону, подготовленной на этапе его рассмотрения в парламенте, "концепция закона направлена на устранение имеющейся правовой коллизии и установление единообразия в деятельности субъектов профилактики правонарушений, уполномоченных на осуществление профилактического воздействия в форме объявления официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения".

Порядок объявления предостережения, включая форму его направления, а также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных его объявлять, будут определяться МВД России.