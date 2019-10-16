Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин подписал закон о праве полиции объявлять официальные предостережения гражданам

Порядок объявления предостережения будет также определять МВД

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет полицию правом объявлять обязательное для исполнения предостережение гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, такие же предостережения касаются недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Как отмечалось в пояснительной записке к закону, подготовленной на этапе его рассмотрения в парламенте, "концепция закона направлена на устранение имеющейся правовой коллизии и установление единообразия в деятельности субъектов профилактики правонарушений, уполномоченных на осуществление профилактического воздействия в форме объявления официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения".

Порядок объявления предостережения, включая форму его направления, а также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных его объявлять, будут определяться МВД России.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Паводок в Иркутской области
Путин обещал, что проверит результаты работы по ликвидации последствий паводков
Президент подчеркнул, что "ситуация в пострадавших от паводка регионах должна быть лучше, может быть лучше и обязательно будет лучше"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС