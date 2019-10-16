Путин подписал закон о создании реестров организаций в сфере детского отдыха

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, призванный обеспечить безопасные условия отдыха детей. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предполагает создание региональных реестров организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере отдыха и оздоровления детей. Предусматривается переходный период до 1 июня 2020 года, после которого организации, не внесенные в реестр, не смогут оказывать услуги по обеспечению детского отдыха.

Для включения в реестр организациям нужно до 1 мая 2020 года предоставить данные, в том числе о проведенных проверках, дате ввода в эксплуатацию зданий, о наличии санитарно-эпидемиологического заключения и лицензий на медицинскую и образовательную деятельность.

Президент также подписал закон, которым дополняется статья 14.65 КоАП РФ, согласно которой за предоставление услуг по организации отдыха детей теми организациями и ИП, которые не включены в реестр, предусмотрен штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей.