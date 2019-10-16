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Паводок в Иркутской области

Кабмин готов выделить дополнительные средства на восстановление жилья в Приангарье

Как сообщил вице-премьер Виталий Мутко, ранее на эти цели было выделено свыше 14 млрд рублей

НОВО-ОГАРЕВО, 16 октября. /ТАСС/. Правительство РФ в ближайшее время примет решение о выделении дополнительных средств на решение жилищных вопросов пострадавших при паводках в Иркутской области, сообщил вице-премьер Виталий Мутко на совещании, посвященном ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.

По его словам, ранее на эти цели было выделено свыше 14 млрд рублей, но этот лимит уже превышен более чем на 1 млрд рублей.

"Правительство приняло решение из резервного фонда выделить 14,7 млрд рублей [на решение жилищных вопросов пострадавших при паводках], сейчас уже превышаем [лимит] на 1 млрд. В ближайшее время правительство примет решение о дополнительном выделении денег", - сказал Мутко.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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