Омбудсмен изучит ход проведения экспертизы по делу о "пьяном" мальчике под Кировом

КИРОВ, 16 октября. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Кировской области изучит ход проведения экспертизы, выявившей алкоголь в крови сбитого машиной в Кировской области мальчика, сообщил в среду ТАСС обмудсмен Владимир Шабардин.

13 июля текущего года в селе Буйское Уржумского района Кировской области автомобиль насмерть сбил шестилетнего мальчика, выехавшего на велосипеде на проселочную дорогу, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения"). За рулем автомобиля находился действующий сотрудник полиции - оперативный дежурный дежурной части пункта полиции Немский. По данным newsler.ru, родители мальчика на днях получили результаты судмедэкспертизы, которая показала наличие в крови погибшего 0,51 промилле этанола, кроме того, родственники выражают опасение по поводу затянувшегося расследования дела.

"Ситуацию мы взяли на контроль, направили запрос в следственные органы о том, как проводилась экспертиза, какие дальнейшие действия были предприняты для выяснения причин обнаружения этанола в крови ребенка", - сказал Шабардин, уточнив, что родители ребенка к уполномоченному не обращались.

По предварительным данным МВД по региону, сотрудник полиции не имел возможности предотвратить столкновение, освидетельствование также не показало наличие алкоголя в организме сотрудника полиции. Мужчина продолжает выполнять обязанности оперативного дежурного пункта полиции, вопрос о его возможном отстранении от работы будет решен после принятия процессуального решения по расследуемому уголовному делу.

Расследование уголовного дела о сбитом в Кировской области мальчике, в крови которого обнаружили алкоголь, передали в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Кировской области.