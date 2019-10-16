Ростуризм предложил включить турмаршрут Дагестана в "Национальные брендовые маршруты"

МАХАЧКАЛА, 16 октября. /ТАСС/. Туристический маршрут "Легенды Дагестана" необходимо включить в проект Федерального агентства по туризму (Ростуризм) "Национальные брендовые маршруты", который предусматривает продвижение региональных турмаршрутов на внутреннем и международном рынках. Такое мнение высказала в среду советник руководителя Ростуризма Наталья Осипова на международном туристическом конгрессе в Махачкале в среду.

В мае Ростуризм объявил о начале реализации проекта по созданию конкурентоспособных туристических маршрутов в российских регионах "Национальные брендовые маршруты". В соответствии с проектом регионам предоставят необходимую экспертизу и практическую (нефинансовую) поддержку для развития маршрутов до уровня "не ниже мировых аналогов".

"Несомненно, "Легенды Дагестана" надо вносить в "Национальные брендовые маршруты", для этого регион должен подать заявку в экспертный совет Ростуризма. Как только маршрут станет брендовым, Ростуризм включает профессиональное продвижение и внутри страны, и за рубежом", - сказала Осипова.

По ее словам, участие в проекте позволяет в том числе, оптимизировать региональный маршрут для туристов из других регионов и стран.

"В регион приезжает рабочая группа экспертного совета, она смотрит уровень гостиниц, транспорта, дорог, общепита и помогает оптимизировать этот маршрут, чтобы он хорошо продавался. Где-то это, возможно, сокращение участка дороги, подбор оптимальных точек питания. Дальше этот маршрут не только обязан продаваться у всех региональных операторов за оптимизированную стоимость - он не должен быть дорогим, но и выводится на федеральный уровень", - пояснила Осипова ТАСС.

Она отметила, что в настоящее время участниками проекта уже стали три российских региона. "Прошло первое заседание экспертного совета проекта. Три региона - Алтайский край, Саратовская и Костромская области - презентовали свои маршруты, которые были признаны брендовыми национальными маршрутами", - сказала советник главы Ростуризма.

О маршруте "Легенды Дагестана"

Новый туристический маршрут "Легенды Дагестана" создается по аналогии с известным маршрутом "Золотое кольцо России". Как сообщал ТАСС в августе министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Расул Ибрагимов, протяженность маршрута составляет более 2 тыс. км, он охватывает более 100 достопримечательностей республики, в том числе крепости, храмы, пещеры, каньоны, природные памятники и музеи. Маршрут рассчитан на 14 дней.