Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ростуризм предложил включить турмаршрут Дагестана в "Национальные брендовые маршруты"

Протяженность маршрута составляет более 2 тыс. км, он охватывает более 100 достопримечательностей республики

МАХАЧКАЛА, 16 октября. /ТАСС/. Туристический маршрут "Легенды Дагестана" необходимо включить в проект Федерального агентства по туризму (Ростуризм) "Национальные брендовые маршруты", который предусматривает продвижение региональных турмаршрутов на внутреннем и международном рынках. Такое мнение высказала в среду советник руководителя Ростуризма Наталья Осипова на международном туристическом конгрессе в Махачкале в среду.

В мае Ростуризм объявил о начале реализации проекта по созданию конкурентоспособных туристических маршрутов в российских регионах "Национальные брендовые маршруты". В соответствии с проектом регионам предоставят необходимую экспертизу и практическую (нефинансовую) поддержку для развития маршрутов до уровня "не ниже мировых аналогов".

"Несомненно, "Легенды Дагестана" надо вносить в "Национальные брендовые маршруты", для этого регион должен подать заявку в экспертный совет Ростуризма. Как только маршрут станет брендовым, Ростуризм включает профессиональное продвижение и внутри страны, и за рубежом", - сказала Осипова.

По ее словам, участие в проекте позволяет в том числе, оптимизировать региональный маршрут для туристов из других регионов и стран.

"В регион приезжает рабочая группа экспертного совета, она смотрит уровень гостиниц, транспорта, дорог, общепита и помогает оптимизировать этот маршрут, чтобы он хорошо продавался. Где-то это, возможно, сокращение участка дороги, подбор оптимальных точек питания. Дальше этот маршрут не только обязан продаваться у всех региональных операторов за оптимизированную стоимость - он не должен быть дорогим, но и выводится на федеральный уровень", - пояснила Осипова ТАСС.

Она отметила, что в настоящее время участниками проекта уже стали три российских региона. "Прошло первое заседание экспертного совета проекта. Три региона - Алтайский край, Саратовская и Костромская области - презентовали свои маршруты, которые были признаны брендовыми национальными маршрутами", - сказала советник главы Ростуризма.

О маршруте "Легенды Дагестана"

Новый туристический маршрут "Легенды Дагестана" создается по аналогии с известным маршрутом "Золотое кольцо России". Как сообщал ТАСС в августе министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Расул Ибрагимов, протяженность маршрута составляет более 2 тыс. км, он охватывает более 100 достопримечательностей республики, в том числе крепости, храмы, пещеры, каньоны, природные памятники и музеи. Маршрут рассчитан на 14 дней.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
Под Тулой пропал кот, ставший "фигурантом" дела о попытке проноса наркотиков в колонию
Животное находилось на ответственном хранении в зооуголке городского парка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС