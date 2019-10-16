Мистический квест пройдет в "Ночь искусств" в ставропольском Железноводске

ПЯТИГОРСК, 16 октября. /ТАСС/. Акция "Ночь искусств" пройдет 3 ноября в городе Железноводск. Участники мероприятия смогут пройти мистический квест и посмотреть театральное представление, сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

"Железноводск погрузится в "Ночь искусств". 3 ноября Пушкинская галерея превратится в творческую гостиную. Жители и гости курорта смогут насладиться атмосферой театрального вечера и принять участие в мистическом квесте "Тайна Курортного кота", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также в программу "Ночи искусств" включены интеллектуальные викторины, чайная церемония и танцевальный вечер под оркестр.

Впервые "Ночь искусств" прошла в Москве в 2013 году, всероссийской акция стала в 2017 году. Она продолжает традицию ежегодных культурно-образовательных мероприятий наряду с "Ночью музеев", "Библионочью" и другими, когда учреждения культуры работают бесплатно и допоздна, а также организуют для посетителей специальные программы. Основная цель этих акций - вовлечь жителей страны в культурную среду, сделать их не просто зрителями, но и активными участниками культурных мероприятий.