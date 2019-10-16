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Путин 17 октября посетит ВГИК

Президент проведет встречу с выдающимися выпускниками вуза

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 17 октября посетит Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК), где встретится с выдающимися выпускниками вуза. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"17 октября президент РФ Владимир Путин посетит старейший творческий вуз страны - Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова, где встретится с выдающимися выпускниками института", - говорится в сообщении.

100 лет назад, 1 сентября 1919 года, была образована первая Государственная школа кинематографии, впоследствии ставшая ВГИКом.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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