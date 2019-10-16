Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области

Власти Москвы выделили 500 млн рублей на возведение школы в зоне иркутского паводка

Вице-премьер Виталий Мутко предположил, что на выделенные средства восстановят школу в селе Алыгджер Нижнеудинского района области

НОВО-ОГАРЕВО, 16 октября. /ТАСС/. Правительство Москвы выделило 500 млн рублей на строительство одной из школ в зоне паводка в Иркутской области. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко на совещании, посвященном ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.

"Правительство Москвы приняло решение о выделении 500 млн рублей на строительство одной из школ. Возможно это будет тот район, когда вы встречались, там малочисленный коренной народ - тофалары. Возможно мы за эти ресурсы восстановим эту школу", - сказал он, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.

Малочисленный коренной народ тофалары проживает в селе Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области. Село расположено в историко-культурном регионе Тофалария. Связь с Тофаларией обеспечивает авиация, а также зимник в холодное время года. Алыгджер сильно пострадал в результате паводков в июне-июле. Капитальный ремонт пострадавших от паводка домов в этом селе планируется провести в 2020 году. Процесс осложняет то, что завезти стройматериалы можно только по зимнику, который откроется в ноябре.

Летом из-за сильных дождей в Иркутской области прошли две волны паводка. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, в восьми районах региона было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
Реклама на ТАСС
Под Тулой пропал кот, ставший "фигурантом" дела о попытке проноса наркотиков в колонию
Животное находилось на ответственном хранении в зооуголке городского парка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС