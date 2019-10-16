Власти Москвы выделили 500 млн рублей на возведение школы в зоне иркутского паводка

НОВО-ОГАРЕВО, 16 октября. /ТАСС/. Правительство Москвы выделило 500 млн рублей на строительство одной из школ в зоне паводка в Иркутской области. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко на совещании, посвященном ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.

"Правительство Москвы приняло решение о выделении 500 млн рублей на строительство одной из школ. Возможно это будет тот район, когда вы встречались, там малочисленный коренной народ - тофалары. Возможно мы за эти ресурсы восстановим эту школу", - сказал он, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.

Малочисленный коренной народ тофалары проживает в селе Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области. Село расположено в историко-культурном регионе Тофалария. Связь с Тофаларией обеспечивает авиация, а также зимник в холодное время года. Алыгджер сильно пострадал в результате паводков в июне-июле. Капитальный ремонт пострадавших от паводка домов в этом селе планируется провести в 2020 году. Процесс осложняет то, что завезти стройматериалы можно только по зимнику, который откроется в ноябре.

Летом из-за сильных дождей в Иркутской области прошли две волны паводка. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, в восьми районах региона было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.