"Кот-наркокурьер", признанный вещественным доказательством, пропал под Тулой

ТАСС, 16 октября. Кот, признанный вещественным доказательством по делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков в колонии №6 Новомосковска в Тульской области, сбежал из зооуголка городского парка, где он находился на ответственном хранении. Об этом сообщил ТАСС адвокат обвиняемого по делу заключенного Дмитрий Сотников.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 2 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере") возбудили в июле 2018 года. По версии следствия, кот должен был в ошейнике через лаз проносить запрещенные вещества в колонию. В совершении преступления обвиняется Эдуард Долгинцев, отбывающий наказание в колонии №6.

Как отметил адвокат, его подзащитного обвиняют в использовании кота для проноса наркотиков в колонии. "Мы хотели потребовать проведения выездного судебного заседания и экспертизы с участием кота, но он исчез из того места, где находился на ответственном хранении, а именно из городского парка", - сообщил адвокат.

"Как нам сказал мастер из городского парка, кот исчез зимой", - добавил он, подчеркнув, что защита будет ходатайствовать в суде о предоставлении кота.