Яхта. Парус. Как организовать морское путешествие по Италии?

У Италии четыре моря, вернее, четыре в одном. Лигурийское - у северо-запада полуострова. Тирренское - под Лигурийским, Ионическое - от Сицилии до "каблука", Адриатическое - весь восток.
И все это - Средиземное море, или - как в Библии - просто Великое.
В этом Великом море и сейчас возможны открытия. Осваивать новые акватории и стирать белые пятна со своей личной карты мира куда доступнее, чем кажется.
Италию можно открывать для себя и так: сходя на берег там, где хочется. Снять яхту - от шестиместной, семейной, до той, на которой поместится небольшой, но дружный коллектив, - вопрос едва ли не нескольких минут. В интернете немало сайтов, где взять в аренду маломерное судно так же легко, как забронировать обычный номер в отеле. Но при этом нисколько не дороже - примерно от 40 евро на человека в день.
На современных небольших яхтах есть все, что необходимо для комфортного отдыха: каюты с удобными матрасами, душ, гальюн (и, как правило, не один), камбуз с плитой, духовкой, раковиной, холодильником и всей кухонной утварью, кают-компания с аудиосистемой.
Чтобы яхта стала вашей, надо указать даты, количество гостей, нужный набор услуг (наличие Wi-Fi, постельного белья, ранний check-in и т. п.) и оплатить аренду онлайн. Теперь можно готовиться к поездке.
Так же онлайн доступна немаловажная опция - наличие капитана. Понадобится он в том случае, если в вашей компании ни у кого нет удостоверения на право управления маломерным судном.
В России такое удостоверение можно получить в ГИМС - Государственной инспекции по маломерным судам. Согласно законодательству РФ, маломерными считаются суда не длиннее 20 метров и на которых размещаются не более 12 человек.
Получить удостоверение, с которым можно отправляться в плавание как в России, так и за границей, просто. Для этого достаточно зайти на сайт Госуслуг. Но до этого финала еще нужно дойти - через теорию и практику. По сути, это то же самое, что пройти обучение и после сдать экзамены на права в ГИБДД. Только здесь вместо автошколы - яхтенная школа. Если вы претендуете на право управления парусным судном в Италии - в удостоверении в этом случае будет указан район плавания, - то нужно будет для подтверждения прав походить под парусом за рубежом. Есть среди моряков и соответствующий термин - "наплаванность". Все это требует денег и времени.
В России существует немало частных международных школ и общественных организаций, где предлагают обучение яхтингу с выдачей сертификатов. Их принимают многие чартерные компании за границей, в том числе и в Италии, но формально юридической силы эти документы не несут.
Тем же, у кого "морских" прав еще нет, на сайте бронирования яхт надо лишь поставить галочку у строки "hire captain". Цена вопроса - от ста с небольшим евро в день.
Что такое гик, зачем нужны ванты, чем отличается стаксель от генакера и куда привязывать швартовый конец - к пирсу на кнехт или на утку? Не исключено, что к концу круиза вы обогатитесь этими знаниями, хотя они и факультативны. Обязательны лишь базовые установки - прежде всего, о безопасности для всех, кто ступает на палубу.
Лучшее время для путешествия на яхте у берегов Италии - с апреля по ноябрь, в зависимости от региона. Маршрутов - множество, ведь Италия изобилует маринами (эти стоянки для яхт оборудованы всевозможными удобствами, к примеру, прачечными и небольшими судоверфями).
Лигурийское море
В этой акватории с преобладанием лазури любят отдыхать многие владельцы яхт, в том числе и мировые знаменитости. Рисунок побережья ломаный, с заливами и камерными галечными пляжами.
Взять яхту в древней Генуе и, провожая взглядом знаменитый маяк Ла Лантерна, отправиться в путешествие вдоль Итальянской Ривьеры. За неделю пройти маршрут до идиллического Портофино с заходом в Чинкве-Терре и обратно. В Портофино посмотреть на то, как богатые и знаменитые из рыбацкой деревушки создали фешенебельный курорт (cюда же приведет и путеводитель Мишлен), в Чинкве-Терре - в переводе "пять земель" - выбрать, какая из пяти деревень, висящих в воздухе над скалами, самая невероятная, и, конечно, искупаться у берегов национального парка, включенного в 1997 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Тирренское море
Основные цвета - ультрамарин в сочетании с золотом. Долгие песчаные пляжи, разрывающиеся скалистыми мысами.
Пойти по маршруту вдоль Тосканского архипелага, задержавшись у Монтекристо - острова, на котором свои несметные сокровища нашел Эдмон Дантес, - побывать на острове Эльба в резиденции Наполеона, направиться к Сардинии и сойти на "изумрудный берег" с его бутиками, виллами и частными вертолетными площадками. В Неаполе поесть лучшую пиццу в Италии, в Неаполитанском заливе вспомнить Одиссея и песни сирен у берегов Капри, а на самом острове посмотреть, где тут жил император Тиберий и пройтись по улочкам, по которым Максим Горький выгуливал своих бесчисленных гостей из России.
Ионическое море
Это море фиалковое, утверждают поэтически настроенные натуры, - морю они приписывают ярко выраженный сиреневый цвет на закате. Здесь широкие песчаные пляжи, на которых куда меньше туристов, чем на севере полуострова.
Местом назначения сделать Сицилию. При этом учитывать, что в летние месяцы найти парковку для яхты будет непросто, несмотря на то, что карта острова пестрит маринами - здесь есть стоянки и на 50, и на 200 мест, даже на 700: к примеру, пристань Портороса, марина, которая может принять яхты длиной до 40 метров.
Услышать в Палермо мрачную историю cosa nostra и развеяться, побывав на древнем городском рынке Вуччирия: здесь понимаешь, что шутка про итальянца, который не сможет говорить, если ему связать руки за спиной, - вовсе не шутка. В Сиракузах вспомнить, чем прославился Архимед, побывать на вершине знаменитого действующего вулкана Этна, вновь взойдя на борт, пройти на юг острова вдоль его западного побережья и остановиться у удивительного пляжа "Лестница турок" с белоснежными прибрежными скалами.
Адриатическое море
Здесь самое долгое побережье Италии. И все дороги этого моря цвета неба ведут в Венецию.
В этом городе можно пережить самые необычные эмоции - вырваться из городской суеты, из многоязычной толпы туристов - и оказаться в уединении, мерно покачиваясь на волнах. Сюда можно прийти на яхте во время Венецианской биеннале на несколько дней и сильно сэкономить на гостинице - ведь вам есть где жить. Можно встать на стоянку в "Венеция Чертоза Марина" (в этой марине 300 мест и есть яхтенная верфь) и без труда добираться отсюда до любого района Венеции: Кастелло и Санта-Кроче, Дорсодуро и Каннареджо. Мосты Риальто и Академии, храмы, музеи, палаццо… Где находится дом c верблюдом, а где - проклятый дворец Ка-Дарио? Где на набережной Неисцелимых табличка с именем нобелевского лауреата из России? И где на Сан-Микеле искать могилу Бродского? И какие записки под розовым кустом оставляют его почитатели? Венецию узнавать можно бесконечно и приходить сюда под парусом раз за разом. А в паузах между этими путешествиями с вами всегда море, море внутри.
Материал подготовлен при поддержке Представительства Национального Агентства Италии по туризму - ENIT