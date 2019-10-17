Яхта. Парус. Как организовать морское путешествие по Италии?

У Италии четыре моря, вернее, четыре в одном. Лигурийское - у северо-запада полуострова. Тирренское - под Лигурийским, Ионическое - от Сицилии до "каблука", Адриатическое - весь восток.

И все это - Средиземное море, или - как в Библии - просто Великое.

В этом Великом море и сейчас возможны открытия. Осваивать новые акватории и стирать белые пятна со своей личной карты мира куда доступнее, чем кажется.

Италию можно открывать для себя и так: сходя на берег там, где хочется. Снять яхту - от шестиместной, семейной, до той, на которой поместится небольшой, но дружный коллектив, - вопрос едва ли не нескольких минут. В интернете немало сайтов, где взять в аренду маломерное судно так же легко, как забронировать обычный номер в отеле. Но при этом нисколько не дороже - примерно от 40 евро на человека в день.

На современных небольших яхтах есть все, что необходимо для комфортного отдыха: каюты с удобными матрасами, душ, гальюн (и, как правило, не один), камбуз с плитой, духовкой, раковиной, холодильником и всей кухонной утварью, кают-компания с аудиосистемой.

Чтобы яхта стала вашей, надо указать даты, количество гостей, нужный набор услуг (наличие Wi-Fi, постельного белья, ранний check-in и т. п.) и оплатить аренду онлайн. Теперь можно готовиться к поездке.

Так же онлайн доступна немаловажная опция - наличие капитана. Понадобится он в том случае, если в вашей компании ни у кого нет удостоверения на право управления маломерным судном.

В России такое удостоверение можно получить в ГИМС - Государственной инспекции по маломерным судам. Согласно законодательству РФ, маломерными считаются суда не длиннее 20 метров и на которых размещаются не более 12 человек.

Получить удостоверение, с которым можно отправляться в плавание как в России, так и за границей, просто. Для этого достаточно зайти на сайт Госуслуг. Но до этого финала еще нужно дойти - через теорию и практику. По сути, это то же самое, что пройти обучение и после сдать экзамены на права в ГИБДД. Только здесь вместо автошколы - яхтенная школа. Если вы претендуете на право управления парусным судном в Италии - в удостоверении в этом случае будет указан район плавания, - то нужно будет для подтверждения прав походить под парусом за рубежом. Есть среди моряков и соответствующий термин - "наплаванность". Все это требует денег и времени.

В России существует немало частных международных школ и общественных организаций, где предлагают обучение яхтингу с выдачей сертификатов. Их принимают многие чартерные компании за границей, в том числе и в Италии, но формально юридической силы эти документы не несут.

Тем же, у кого "морских" прав еще нет, на сайте бронирования яхт надо лишь поставить галочку у строки "hire captain". Цена вопроса - от ста с небольшим евро в день.

Что такое гик, зачем нужны ванты, чем отличается стаксель от генакера и куда привязывать швартовый конец - к пирсу на кнехт или на утку? Не исключено, что к концу круиза вы обогатитесь этими знаниями, хотя они и факультативны. Обязательны лишь базовые установки - прежде всего, о безопасности для всех, кто ступает на палубу.

Лучшее время для путешествия на яхте у берегов Италии - с апреля по ноябрь, в зависимости от региона. Маршрутов - множество, ведь Италия изобилует маринами (эти стоянки для яхт оборудованы всевозможными удобствами, к примеру, прачечными и небольшими судоверфями).