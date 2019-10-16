Ростуризм: гастрономический фестиваль в Дагестане может стать аналогом "Октоберфеста"

МАХАЧКАЛА, 16 октября. /ТАСС/. Ростуризм рассмотрит возможность софинансирования гастрономического фестиваля Vizit Dagestan в 2020 году, при этом формат фестиваля предлагается изменить, сделав его аналогом фестиваля "Октоберфест", который ежегодно проводится в Германии, сообщила ТАСС в среду советник главы Ростуризма Наталья Осипова на международном туристическом конгрессе в Махачкале.

"Это очень интересный фестиваль [Vizit Dagestan], интересно его поддержать. Во-первых, потому, что уже 16 стран участвуют, во-вторых, уже есть поток - 8 тыс. участников. Мы ищем такие событийные мероприятия, которые могут быть значимыми для региона и могут быть потом переведены в межрегиональный, и, возможно, международный уровень. Будем рассматривать вопрос о его софинансировании. <…> И очень хочется добавить в этот фестиваль формат "Oктоберфеста", именно уличных действий, мы пробовали это на Сахалине, где был фестиваль "Вкус на высоте", был просто потрясающий эффект", - сказала Осипова ТАСС.

Она отметила, что подобный фестиваль лучше проводить не в пиковый туристический сезон, а в начале или конце сезона - в мае, либо сентября-октябре, когда поток туристов в республику сокращается.

"Пока это очень профессиональный фестиваль - это именно фестиваль в ресторанах. Хочется перевести его на открытые площадки, чтобы как можно больше людей могли воспользоваться его возможностями. Это приведет к появлению новых гастрономических брендов региона, а также к популяризации самого региона, потому что гастрономические традиции являются одним из факторов, который привлекает туристов", - отметила собеседница агентства.

Гастрономический фестиваль Vizit Dagestan в 2019 году прошел во второй раз, в нем приняли участие эксперты и профессиональные повара из 16 стран ближнего и дальнего зарубежья. В программу фестиваля были включены соревнования поваров в нескольких номинациях, в том числе в категории "национальный обед", а также соревнования по ресторанному сервису, кондитерскому искусству и выпечке, барбекю-фестиваль в Дербенте и "Фиш-батл" в форелевом хозяйстве "Янтарное" в городе Кизилюрт.