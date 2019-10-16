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Мутко возглавил оргкомитет по празднованию 100-летия образования Северной Осетии

Вековой юбилей республики будет отмечаться в 2024 году

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко возглавил организационный комитет по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Северной Осетии, которое будет отмечаться в 2024 году. Об этом говорится в распоряжении российского правительства, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Заместителями председателя организационного комитета назначены глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. "Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования", - говорится в документе.

В состав оргкомитета вошли заместитель председателя правительства Северной Осетии Ирина Азимова, первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий Гордеев, первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, замминистра просвещения РФ Андрей Николаев, замминистра спорта РФ Павел Новиков, замминистра культуры РФ Ольга Ярилова и другие. Всего в состав комитета вошли 22 человека.

Президент России Владимир Путин в мае 2019 года подписал указ о праздновании в 2024 году 100-летия Северной Осетии.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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