Студенты колледжей в зоне иркутского паводка переведены на бесплатное обучение

НОВО-ОГАРЕВО, 16 октября. /ТАСС/. Студенты колледжей первого и второго курса, которые попали в зону паводка в Иркутской области, переведены на бесплатное обучение. Такое же решение будет принято по студентам вузов в ближайшие дни, сообщил вице-премьер Виталий Мутко на совещании, посвященном ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.

"Сегодня я хотел бы вам доложить, что мы принятые ваши решения реализуем, чтобы все дети 1-2 курсов были переведены с платных [мест] на бесплатное [обучение]. Составлен список, оказалось 308 таких ребят. <...> 79, которые учились в колледжах, переведены на бесплатное образование, на бюджетные места. И вот 308 [студентов] в высших учебных заведениях, [по ним] мы готовим системное решение, в ближайшие дни примем", - сказал он, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.

Отвечая на вопрос президента о том, когда будет подготовлено распоряжение о переводе студентов вузов на бюджетные места, Мутко отметил, что это планируется сделать в четверг, при этом первый семестр студенты уже не оплачивают.

Первокурсников из пострадавших районов Иркутской области планировалось перевести на бюджет до 15 октября.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В результате погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.