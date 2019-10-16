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Паводок в Иркутской области

Путин поручил Меняйло контролировать работу по обращениям пострадавших от паводков

Президент призвал власти делать все возможное, чтобы помочь пострадавшим

НОВО-ОГАРЕВО, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил полпреду президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло взять на контроль работу по тем обращениям жителей пострадавших от паводков регионов, в которых отказано.

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По словам президента, из 171 обращения положительные решения приняты по 93, 44 - остаются на рассмотрении, по 29 обращениям в положительном решении отказано.

"Я когда говорил о том, что нужно подходить не формально, вот что имел в виду: конечно, возможно, обращения [поступают] от людей, которые может быть, в рамках принятых решений и действующего закона не имеют право на поддержку и помощь в связи с подтоплениями. Но они бы не обращались к нам, если бы у них было все, как в народе говорят, "в шоколаде". Это значит, что у людей есть проблема", - пояснил Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.

Президент призвал власти отнестись к обращениям людей не формально, делая все возможное, чтобы помочь пострадавшим.

"И если уж они до нас добрались с этими бумагами, с этими обращениями, я вас прошу подойти к этому не формально, а отработать это так, как положено в таких структурах государственных, которые с душой относятся к людям. Не в рамках принятых решений по ФАП по этому стихийному бедствию, а за этими рамками: просто посмотреть, что можно сделать, и сделать это. Я попрошу Сергея Ивановича Меняйло взять этот вопрос на контроль и доложить мне потом, как идет работа по тем заявлениям, по которым отказано, по тем людям, которым отказано", - сказал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМеняйло, Сергей ИвановичПаводок в Иркутской области
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