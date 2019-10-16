Путин обещал, что проверит результаты работы по ликвидации последствий паводков

НОВО-ОГАРЕВО, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал "не откладывать в долгий ящик" завершение работ по ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Глава государства обещал, что вновь лично проверит все результаты.

"Мы представляем себе весь фронт работ - он достаточно большой, и этот фронт работ должен быть развернут как можно быстрее, разумеется, в соответствии с климатическими условиями, чтобы зря мы деньги на ветер не бросали, ничего не бросали на ветер, а деньги тем более, чтобы каждый рубль пошел на благо тех регионов и людей, которые в этих регионах проживают", - указал Путин на совещании, посвященном ликвидации последствий летних паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.

По его словам, "ситуация в пострадавших от паводка регионах должна быть лучше, может быть лучше и обязательно будет лучше". "После окончания работ я обязательно проверю, каков результат. Давайте не откладывать это в долгий ящик, не смотреть на приближающиеся различные праздники, а работать так, как того требует обстановка, и так, как от нас ждут люди, которые живут на этих территориях", - подчеркнул президент.

Ранее в ходе совещания Путин потребовал, чтобы чиновники работали "с душой и с сердцем", помогая решить проблемы пострадавших от паводков. По его мнению, те, кто не может действовать таким образом, "не туда попали".

Он признал, что пострадавшие от стихийного бедствия могут иногда предъявлять завышенные или несправедливые требования к представителям власти. Но, подчеркнул глава государства, чиновники должны понимать, что имеют "дело с людьми, которые попали в беду". По словам Путина, "нужно исходить из этого, что люди утратили, может быть, все, что составляло их небольшие накопления за всю жизнь", и, попав в такую ситуацию, рассчитывают на помощь государства.

Российский лидер также потребовал отчета о расходовании средств на помощь пострадавшим от паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Кроме того, он рассчитывает, что отопительный сезон пройдет в этих регионах без сбоев, будет полностью восстановлена социальная инфраструктура, а также возмещен ущерб представителей малого и среднего бизнеса и граждан, потерявших свои приусадебные участки.