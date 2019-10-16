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Паводок в Иркутской области

Мутко: в судах находится почти 220 заявлений пострадавших от паводков в Иркутской области

Вице-премьер отметил, что после вынесения решений материальные выплаты будут произведены сразу же

НОВО-ОГАРЕВО /Московская область/, 16 октября. /ТАСС/. Суды должны рассмотреть еще 218 заявлений от пострадавших при паводках в Иркутской области, которым необходимо подтвердить свои права на получение материальных выплат. Об этом сообщил в среду вице-премьер РФ Виталий Мутко на совещании с президентом Владимиром Путиным и губернаторами, посвященном ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.

"На вчерашний день где-то всего в судах 218 заявлений от тех, кто хочет подтвердить свои права", - сказал он, отметив, что после вынесения решений судов выплаты будут произведены сразу же.

Мутко добавил, что в настоящее время пострадавшим суммарно выплачено 2 млрд 580 млн рублей. "Это практически все ресурсы, которые мы направили, они доведены до граждан", - уточнил он.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В результате погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую - в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов, в которых проживали 5,4 тыс. человек.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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