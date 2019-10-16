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В Японии сообщили о росте числа российских туристов

Количество путешественников из РФ, посетивших страну в 2019 году, увеличилось на 22,2%

ТОКИО, 16 октября. /ТАСС/. Число российских туристов, посетивших Японию за период с января по сентябрь, составило 83,7 тыс. человек, что на 22,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит в среду Японская национальная туристическая организация (JNTO).

При этом в сентябре в Японию с целью туризма приехало 10,5 тыс. россиян - самый высокий показатель для этого месяца. В JNTO считают, что эта тенденция связана с увеличением числа рейсов между двумя странами, снижением тарифов на маршрутах, связывающих Японию и Дальний Восток РФ, а также с активной рекламной кампанией туристических продуктов и проведением тематических семинаров.

Всего Японию с начала года посетили 24,4 млн иностранных туристов, что на 4% больше, чем за первые девять месяцев прошлого года. Рост зафиксирован среди туристов практически из всех стран, кроме Южной Кореи.

Японские власти с 1 января 2017 года смягчили режим выдачи въездных виз российским гражданам в соответствии с договоренностью, приуроченной к состоявшемуся в декабре 2016 года визиту президента РФ Владимира Путина в Японию. В результате в 2017 году число туристов из России, посетивших Японию, увеличилось на 40,8% по сравнению с 2016 годом и составило более 77 тыс. человек. Число японских туристов в РФ за тот же период превысило 100 тыс. человек.

С 1 октября прошлого года японская сторона также ввела новый облегченный визовый режим в отношении российских туристов, посещающих страну в составе организованных групп по пакетным турам. По итогам 2018 года число российских туристов, въехавших в Японию, выросло на 22,7%, до 94,8 тыс. человек, а РФ при этом за тот же период посетили 120 тыс. японцев. Обе страны также договорились увеличить взаимный туристический поток до 400 тыс. человек к 2023 году.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияРоссияРеспублика Корея
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