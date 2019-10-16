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Трутнев сообщил, что все пострадавшие от степных пожаров в Забайкалье получили выплаты

Средства получили около 900 человек

НОВО-ОГАРЕВО /Московская область/, 16 октября. /ТАСС/. Все жители Забайкальского края, пострадавшие в результате степных пожаров в апреле 2019 года, получили выплаты и необходимую помощь, сообщил в среду вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на совещании, посвященном ликвидации последствий ЧС в Иркутской области и на Дальнем Востоке.

Из-за степных пожаров, сопровождавшихся ураганным ветром, на юге и юго-востоке Забайкальского края 19 и 20 апреля пострадали 17 населенных пунктов, травмы получили 36 человек. Президент России Владимир Путин поручил до 15 октября обеспечить людей новым жильем, восстановить инфраструктуру и сгоревшие чабанские стоянки.

"Срок исполнения по ликвидации последствий степных пожаров в Забайкалье наступил вчера, в основном все работы организованы, оказана необходимая помощь людям, получившим ущерб здоровью, - 13 человек. В полном объеме осуществлены выплаты 898 гражданам, признанным пострадавшими", - сказал Трутнев.

Он уточнил, что жильем обеспечены все семьи, оставшиеся без домов. "Приобретено 142 квартиры, пять жилых домов построено. Проведены восстановительные работы на 113 чабанских стоянках - 76 завершены, по 26 происходит благоустройство территорий. По одной чабанской стоянке человек решил ее сделать самостоятельно, не справляется со сроками, но мы тоже поможем. До конца октября все работы будут завершены", - пояснил вице-премьер.

Он также добавил, что в регионе восстановлены три уничтоженных моста, в двух селах сданы водозаборные сооружения, завершено строительство библиотеки и дома культуры. "Все работы по указу выполнены", - резюмировал Трутнев.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияЗабайкальский край
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