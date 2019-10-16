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Кузнецова призвала обратить внимание на качество подбора персонала в коррекционные школы

Уполномоченный при президенте по правам ребенка также назвала ужасающей ситуацию в московской школе, где педагог била детей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова назвала ужасающей ситуацию в московской коррекционной школе, где педагог била детей, и считает необходимым обратить внимание на требования, предъявляемые при подборе работников в такие учебные заведения.

"Ужасающая ситуация, особенно учитывая тот факт, что в этой школе обучаются дети с особенностями развития. Порой они не могут ни ответить, ни пожаловаться на плохое отношение к себе", - отметила Кузнецова, слова которой приводит в среду ее пресс-служба.

Омбудсмен напомнила, что по данному факту проводится проверка, работают уполномоченные органы, с детьми занимаются психологи. "Но, безусловно, это не решение проблемы - дети уже пострадали, им нанесена травма, которую ребятам не так просто будет забыть", - сказала она.

В этой связи уполномоченный по правам ребенка обратила внимание на качество подбора персонала в такие учебные заведения. "Мы за то, чтобы коррекционные школы развивались, но, конечно, для таких организаций одним из самых важных должен оставаться вопрос качества подбора специалистов", - констатировала она. Кузнецова считает, что только на этом этапе можно предотвратить подобные происшествия, а не разбираться с их последствиями, когда "ситуация уже вышла из-под контроля".

Во вторник Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором учитель коррекционной школы номер 2124 бьет и толкает детей. По ее мнению, они плохо учились. Как сообщила ТАСС директор школы Ирина Колобаева, по информации о жестоком обращении классного руководителя с учащимися четвертого класса администрация школы провела служебное расследование. По его итогам педагог уволена. Столичные следователи также проводят проверку по данному факту. В среду пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила о выявлении еще одного факта избиения учителем воспитанника коррекционной школы.

Теги
РоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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