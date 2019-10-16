Москва планирует активнее привлекать туристов из Сингапура

СИНГАПУР, 16 октября. /ТАСС/. Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы намерен популяризировать столицу как направление для путешествий среди жителей Сингапура, которые являются лидерами в Юго-Восточной Азии по числу туристических поездок в год. Об этом ТАСС сообщила замруководителя по внешнему взаимодействию офиса Ксения Бойко.

"Мы верим, что российская столица имеет все шансы стать модным направлением для этого очень интересного с точки зрения привлечения туристов рынка, - сказала Бойко на Международной туристической выставке ITB ASIA. - Инфраструктура Москвы очень развита и разнообразна, отлично налажена языковая навигация, множество продуктов переведены в облачные сервисы, город практически полностью покрыт системой беспроводной связи, поэтому иностранцам очень легко ориентироваться".

По словам Бойко, сейчас основной проблемой является "отсутствие достаточной информации о Москве" у туристов Сингапура. "Поэтому главной целью участия в ITB ASIA является выстраивание отношений с местными туроператорами, занимающимися выездным туризмом, которые смогут донести информацию до конечного потребителя", - отметила она.

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Сингапуре, в 2018 году Россию посетили около 6 тыс. сингапурцев, при этом ежегодный рост турпотока составляет около 10-15%. Бойко добавила, что "средний чек сингапурских туристов, посещающих Москву, на несколько десятков процентов выше, чем китайских, которые являются одними из лидеров по числу посещений".

Как следует из статистики Управления по делам туризма Сингапура, граждане республики тратят на одно путешествие около $1,4 тыс., однако, по прогнозам, в ближайшие несколько лет этот показатель вырастет на 55%. Одновременно сингапурцы являются лидерами в Юго-Восточной Азии по числу туристических поездок: в среднем они совершают около трех выездов в год.

Туристическая выставка

Павильон Москвы на выставке стал одним из самых крупных среди зарубежных представительств: представлены основные туристические компании, крупные гостиницы, авиаперевозчики с рейсами в столицу. Отдельные павильоны также развернули компании, предлагающие туры в Санкт-Петербург, Владивосток, на Камчатку и в другие российские регионы.

В работе ITB ASIA, которая является крупнейшей в регионе, в этом году также принимают участие туркомпании из Азербайджана, Армении, Казахстана, Туркмении, Украины.