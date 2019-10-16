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Известный менеджер западных артистов ударил охранника в Петербурге

Как сообщил Анар Рейбанд, охранник нецензурно выразился в его адрес

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Импресарио западных артистов Анар Рейбанд заявил, что ударил охранника на пристани в Санкт-Петербурге из-за того, что тот грубо выругался в его адрес в ходе конфликта. Об этом он сообщил ТАСС.

В среду СМИ опубликовали видео, на котором Рейбанд ударил рукой мужчину в костюме охранника. Инцидент произошел на пристани "Спуск со львами" на Адмиралтейской набережной при посадке пассажиров на прогулочное судно.

"На видео видно, что я два раза разворачивался, уходил, чтобы закончить этот разговор [с охранником], но когда я последний раз повернулся, он послал меня... это было для меня неприемлемо, соответственно, я повернулся и слегка тюкнул его, чтобы он понимал, что с людьми нельзя так разговаривать", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "на этом все закончилось". "Везде пишут, что я являюсь менеджером группы Rammstein - это не так. Я работаю со многими артистами, на данный момент с ребятами у нас есть деловые отношения, дружеские отношения, но официально называть себя менеджером какого-либо артиста я не имею права, потому что я им не являюсь", - отметил Рейбанд.

В компании "Астра Марин", которая обслуживает пристань, сообщили ТАСС, что пока не готовы комментировать инцидент и поведение охранника.

Анар Рейбанд является импресарио в России различных артистов, в частности, он представлял американского актера с российским гражданством Стивена Сигала.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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